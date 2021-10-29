九江-莫斯科中歐班列首發

一列滿載家電和日用百貨的中歐班列27日從「江西北大門」九江駛出，經滿洲里口岸出境，最終抵達俄羅斯首都莫斯科。這是江西九江首次開行到莫斯科的中歐班列。

中新社報導，這趟中歐班列貨源採用50個40英尺集裝箱成組運輸，貨物品類主要是來自中國中部省份江西及周邊地區的機械設備、家用電器、服裝鞋帽和日用百貨，貨物總重量1200噸，總價值約500萬美元。鐵路運輸全程4000多公里，用時約15天，相比以往「海運+公路」運輸方式，降低了運輸時間和成本。

九江南站貨運副站長黃毅介紹，為保障此次班列順暢開行，車站開闢受理綠色通道，安排專人為企業提供運單受理、制票安檢、裝車發運等服務，實現優先配空、裝車、發運，進一步提升中歐班列運輸效率。

鐵路部門表示，本次班列成功開行，打通了贛北地區連通亞歐國際物流通道，加速推動江西乃至長江中下游地區一帶一路建設，為江西及周邊地區與亞歐國家之間的經濟貿易往來搭建了「快車道」。

有「江西北大門」之稱的九江，是長江中游區域中心港口城市，也是中國首批5個沿江對外開放城市之一，號稱「三江之口，七省通衢之地」。