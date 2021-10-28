快訊

施明德夫妻指他是「調查局臥底」 謝長廷晚間曝證詞回應

議員千金捲販毒風波 ! IG網紅接代言吸粉 身分遭起底

北京：未接種第3劑疫苗 不得從事重點工作

中央社 / 台北28日電

中國多省市陸續啟動COVID-19疫苗加強免疫接種（追加第3劑）工作，近期再現本土疫情的首都北京市今天宣布，未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作。

10月中旬，源自西北省區的旅行團本土疫情爆發，北京市也淪為疫區之一。北京當局19日宣布，全市凡接種兩劑滿6個月的18歲以上民眾，均可施打第3劑疫苗。

據北京日報報導，北京市28日舉行COVID-19疫情防控工作第250場新聞發布會，北京市住房和城鄉建設委員會副主任丁勝表示，北京進一步推進施工現場人員疫苗接種工作，安排施工現場重點崗位人員，如廚師、配菜員、採購員、保潔員、保安等，優先進行加強免疫接種，「未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作」。

北京近日已展開重點崗位人員追加第3劑的工作。據中新社報導，北京市豐台區25日開始為新發地市場8000多名商戶和1000多名員工分批接種加強針。

北京當局26日並宣布，免費為外來經營商戶和司機、乘客提供加強針注射服務。

據中國長安網報導，中國國務院聯防聯控機制近期啟動COVID-19疫苗加強免疫接種工作後，目前至少有北京等26個省市區陸續開打加強針。

據中國國家衛生健康委員會官網今天通報，截至10月27日，中國大陸31個省市區累計報告接種COVID-19疫苗22億5425.2萬劑次。

北京 疫苗

延伸閱讀

11月疫苗進高度滿足期 中央不反對捷運設接種站

北市發包中心破例代辦採購疫苗挨轟 黃珊珊：因屬重大採購

北市花28億元買第3劑疫苗 陳時中認為沒必要

今共3例境外移入為突破性感染 均打過2劑BNT疫苗

相關新聞

西藏林芝森林大火延燒 動員逾500人搶救

中國西藏林芝市察隅縣27日中午發生森林大火，火勢延燒逾24小時，當局已動員529人撲救，並開挖2條共計長約12公里、寬約...

騰訊「智慧校園」違規蒐集學生人臉資料？ 陸官方回應

有大陸網友反映，廣東省珠海市香州區九洲小學與騰訊合作的「智慧校園」，要求家長微信綁定「智慧校園」微信公眾號，並蒐集全校師...

新疆3,500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

中國大陸2004年在新疆塔里木發現，距今約3,500年前的乾屍「小河公主」究竟來自何方？一直是個考古謎團。27日國際學術...

陸反腐盯上「糧食」部門 半個月內江蘇多名官員落馬

大陸持續反腐工作，江蘇近期緊盯「靠糧吃糧」的腐敗問題，加大打擊力度，一個半月內，已經有多名糧食部門的官員宣告落馬。

新冠疫情波及中國13省市 10天增逾200確診

中國新一輪本土新冠疫情持續蔓延，據官方通報，十天來，新增本土確診病例已超200例，本土疫情波及至少13個省（市、區），北...

受困旅客扔免費午餐？內蒙古滯留紛爭日烈

一段「滯留內蒙古遊客扔掉免費午餐」的視頻在網上流傳，指遊客因疫滯留內蒙古額濟納旗，政府每天免費提供午餐，但有人嫌午餐不好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。