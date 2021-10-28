零安全裝備！技工17樓高空徒手爬窗修冷氣 網批太危險

高空作業非常危險，即使技工多麼熟手，工作時均務必佩戴安全裝備。不過，大陸浙江省杭州市1名男子，日前被發現在大約17樓高的地方徒手爬出窗，再手扶牆壁，腳踩百葉窗和樓下窗框，來往室外冷氣機和單位，全程半小時，看得網友不禁捏一把冷汗。

據大陸媒體報道，事發於上周六（23日）浙江省杭州市濱江區一公寓內，居於單位對面大樓的目擊者拍下片段，看到1名身穿工作服的男子在沒有任何安全裝備下，徒手爬出窗外維修冷氣機，由於窗戶與冷氣機相距大約1米，男子在移動時只能手扶牆壁、腳踩百葉窗和樓下窗框，整個人都在室外。

由於涉事男子身穿有「TCL」字樣的上衣，TCL職員回應傳媒查詢時稱，公司已聯絡拍片者，並上門核實冷氣機型號，相信該冷氣機非屬其品牌，而男子的衣服也不是公司正規服裝，澄清男子並非TCL員工。

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文章授權轉載自《香港01》