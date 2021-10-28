快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

未開始已結束？男學生在校內廣場表白 保安一腳踢飛音響清場

香港01 / 安祖娜
廣州1名高校男生帶同音箱打算當眾向心儀女生表白，惟1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。（網易影片截圖）
廣州1名高校男生帶同音箱打算當眾向心儀女生表白，惟1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。（網易影片截圖）

未開始已經結束？1名內地高校男生早前帶音箱，在校園的廣場內當眾向心儀的女生表白，正當他準備拿麥克風說出愛的宣言時，1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。事件引來網友熱議，校方事隔數日表示，已將保安調離校園崗位，並向涉事學生「教育引導」。

事發本月19日晚上，廣東惠州工程職業學院1名男學生帶着手拉音箱喇叭，走到校內的廣場，打算向心儀女生當眾表白，引來同學圍觀。不過正當他播出音樂，拿起麥克風準備開口時，1名身穿黑衣、疑為校園保安的男子隨即衝出，一腳將地上的音箱踢飛，再將音箱收走，之後亦有多名穿制服的女保安員現身，阻止男生繼續表白。

事發片段曝光後引起內地網民討論，有人認為保安踢開音箱的舉動過激，「收走加勸離就可以了，沒看到男生有什麼激烈的反抗」、「如果保安只是履行職責，那把音箱拿走就好了，上來踢一腳顯得特別沒素質」。

也有人認為男生當眾表白的行為不但會影響人，也對女生造成壓力，「女的要有意思，私底下早就成了，這是情感綁架吧」、「電視劇看多了吧？不會真的有人覺得浪漫吧，這樣只會令女生下不了台」。

該校黨委宣傳部部長李超懷事後表示，男生表白時引來大批學生圍觀起哄，保安前後2次要求男生調低音響音量，但他第3次發言時將音量調大，才會發生保安踢開音箱的一幕。校方續指，目前已將涉事保安員調離校園崗位，亦對表白男生「教育引導」。

延伸閱讀：

24歲A0台男用「乖乖」向女同事表白　對方竟是童顏媽媽年紀大咁多

拒絕表白仍被騷擾　同事突告知「我搬咗去你附近」　港女：好恐怖

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

未開始已結束？男學生在校內廣場表白 保安一腳踢飛音響清場

未開始已經結束？1名內地高校男生早前帶音箱，在校園的廣場內當眾向心儀的女生表白，正當他準備拿麥克風說出愛的宣言時，1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。事件引來網友熱議，校方事隔數日表示，已將保安調離校園崗位，並向涉事學生「教育引導」。

零安全裝備！技工17樓高空徒手爬窗修冷氣 網批太危險

高空作業非常危險，即使技工多麼熟手，工作時均務必佩戴安全裝備。不過，內地浙江省杭州市1名男子，日前被發現在大約17樓高的地方徒手爬出窗，再手扶牆壁，腳踩百葉窗和樓下窗框，來往室外冷氣機和單位，全程半小時，看得網友不禁捏一把冷汗。

目標占比50% 山西產業 拚綠能轉型

為推動能源綠色轉型，山西提出，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，煤炭、電力、鋼鐵、焦化等產業要進行智能化、綠色化、服務化改造...

武漢光博會 3主題呈現核心產業鏈

為期三天的第十八屆「中國光谷」國際光電子博覽會暨論壇（以下簡稱「光博會」）27日在武漢開幕，重點展示海內外光電子龍頭企業...

上海數位化轉型 十四五全面推進

上海27日舉行記者會介紹新出爐的「上海市全面推進城市數字化轉型『十四五』規劃」。上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「十四五...

江蘇宿遷／項王故里 刻畫蓋世風範

力拔山兮氣蓋世！秦朝末年，天下大亂，群雄並起，楚漢相爭，最終西楚霸王項羽敗走垓下，自認無顏見江東父老，羞渡烏江，自刎而死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。