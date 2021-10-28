未開始已結束？男學生在校內廣場表白 保安一腳踢飛音響清場

未開始已經結束？1名內地高校男生早前帶音箱，在校園的廣場內當眾向心儀的女生表白，正當他準備拿麥克風說出愛的宣言時，1名校園保安突然殺出，將音箱一腳踢開並收走。事件引來網友熱議，校方事隔數日表示，已將保安調離校園崗位，並向涉事學生「教育引導」。

事發本月19日晚上，廣東惠州工程職業學院1名男學生帶着手拉音箱喇叭，走到校內的廣場，打算向心儀女生當眾表白，引來同學圍觀。不過正當他播出音樂，拿起麥克風準備開口時，1名身穿黑衣、疑為校園保安的男子隨即衝出，一腳將地上的音箱踢飛，再將音箱收走，之後亦有多名穿制服的女保安員現身，阻止男生繼續表白。

事發片段曝光後引起內地網民討論，有人認為保安踢開音箱的舉動過激，「收走加勸離就可以了，沒看到男生有什麼激烈的反抗」、「如果保安只是履行職責，那把音箱拿走就好了，上來踢一腳顯得特別沒素質」。

也有人認為男生當眾表白的行為不但會影響人，也對女生造成壓力，「女的要有意思，私底下早就成了，這是情感綁架吧」、「電視劇看多了吧？不會真的有人覺得浪漫吧，這樣只會令女生下不了台」。

該校黨委宣傳部部長李超懷事後表示，男生表白時引來大批學生圍觀起哄，保安前後2次要求男生調低音響音量，但他第3次發言時將音量調大，才會發生保安踢開音箱的一幕。校方續指，目前已將涉事保安員調離校園崗位，亦對表白男生「教育引導」。

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文章授權轉載自《香港01》