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目標占比50% 山西產業 拚綠能轉型

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

為推動能源綠色轉型，山西提出，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，煤炭、電力、鋼鐵、焦化等產業要進行智能化、綠色化、服務化改造。到「十四五」末，新能源和清潔能源裝機容量占比達到50%。

新華社報導，在山西省大同市，有兩隻會發電的「大熊貓」，這是全球首座以大熊貓為造型的光伏電站。這座電站每年發電量約8000萬千瓦時，相當於3.4萬個家庭一年的用電量。

「光伏熊貓最大的本領在於碳減排。」此電站站長孫井松說，電站每年可以節約煤炭2.6萬噸，減少二氧化碳排放6.85萬噸。

山西是大陸重要的能源基地。在「雙碳」目標的背景之下，山西正加大產業轉型，有序推進煤炭消費減量替代，構建現代產業體系。

作為大陸首個能源革命綜合改革試點，過去5年，山西累計淘汰煤炭落後產能1.57億噸；風電、光伏裝機年均增長24%、63%，裝機規模升至大陸第四、第七位。

在改造提升傳統產業的同時，山西著力發展戰略性新興產業，將信息技術應用創新、半導體、大數據融合創新等14個標誌性引領性產業集群作為主攻方向。

山西提出，今後還將實施千億產業培育工程、全產業鏈培育工程、高成長性企業培育工程和未來產業培育工程，推動戰略性新興產業從零到一、從一到多，成為山西轉型的新標識。

半導體 標誌

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