上海數位化轉型 十四五全面推進

上海27日舉行記者會介紹新出爐的「上海市全面推進城市數字化轉型『十四五』規劃」。上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「十四五」期間，上海要最大限度地激發數據潛能。

中新社報導，「長期以來，信息孤島、數據煙囪現象普遍存在，嚴重制約了數據的使用。」朱宗堯說，「要統籌構建城市數據資源的體系。就像城市裡的水系一樣，城市數據更需要互聯互通、有序流動、合理使用。」

根據規劃，「十四五」時期，上海有四方面16項具體指標：比如，經濟領域，規模以上製造業企業數位化轉型比例達到80%；生活領域，打造50個數位化轉型示範醫院；底座支撐方面，建成物聯感知終端數超過1億個，開放公共數據規模超過15億條。

數據可以給大城市勾勒怎樣的未來圖景？從上海市經濟和信息化委員會主任吳金城所言或可知一二。他說：比如在醫療領域，如果減少了在掛號、看病、付費、取藥以及停車這五個方面的排隊，醫院的數位化轉型就取得重大進展。

又如，「數字酒店智管家」打通了酒店與行業管理平台的數據接口，實現30秒辦理入住，上海已打造700家「數字酒店」。

城市是數位化轉型的主場，上海超大人口規模和經濟體量，為經濟、生活、治理等各領域的數位化轉型提供了豐富場景。

上海市副市長吳清說，上海將通過城市數位化轉型，為「數字中國」建設提供更多上海經驗。