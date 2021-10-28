快訊

蔡英文總統接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

第9批BNT疫苗清晨06：14抵台 通關直送冷儲物流中心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海數位化轉型 十四五全面推進

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海27日舉行記者會介紹新出爐的「上海市全面推進城市數字化轉型『十四五』規劃」。上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「十四五」期間，上海要最大限度地激發數據潛能。

中新社報導，「長期以來，信息孤島、數據煙囪現象普遍存在，嚴重制約了數據的使用。」朱宗堯說，「要統籌構建城市數據資源的體系。就像城市裡的水系一樣，城市數據更需要互聯互通、有序流動、合理使用。」

根據規劃，「十四五」時期，上海有四方面16項具體指標：比如，經濟領域，規模以上製造業企業數位化轉型比例達到80%；生活領域，打造50個數位化轉型示範醫院；底座支撐方面，建成物聯感知終端數超過1億個，開放公共數據規模超過15億條。

數據可以給大城市勾勒怎樣的未來圖景？從上海市經濟和信息化委員會主任吳金城所言或可知一二。他說：比如在醫療領域，如果減少了在掛號、看病、付費、取藥以及停車這五個方面的排隊，醫院的數位化轉型就取得重大進展。

又如，「數字酒店智管家」打通了酒店與行業管理平台的數據接口，實現30秒辦理入住，上海已打造700家「數字酒店」。

城市是數位化轉型的主場，上海超大人口規模和經濟體量，為經濟、生活、治理等各領域的數位化轉型提供了豐富場景。

上海市副市長吳清說，上海將通過城市數位化轉型，為「數字中國」建設提供更多上海經驗。

上海 酒店

延伸閱讀

iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

北外灘國際航運論壇 將提上海倡議

上海神秘房東一次拋售93套房？ 原來是開發商「清庫存」

今年前三季／上海外貿進出口規模逐季擴大

相關新聞

江蘇宿遷／項王故里 刻畫蓋世風範

力拔山兮氣蓋世！秦朝末年，天下大亂，群雄並起，楚漢相爭，最終西楚霸王項羽敗走垓下，自認無顏見江東父老，羞渡烏江，自刎而死...

目標占比50% 山西產業 拚綠能轉型

為推動能源綠色轉型，山西提出，堅決遏制「兩高」項目盲目發展，煤炭、電力、鋼鐵、焦化等產業要進行智能化、綠色化、服務化改造...

武漢光博會 3主題呈現核心產業鏈

為期三天的第十八屆「中國光谷」國際光電子博覽會暨論壇（以下簡稱「光博會」）27日在武漢開幕，重點展示海內外光電子龍頭企業...

上海數位化轉型 十四五全面推進

上海27日舉行記者會介紹新出爐的「上海市全面推進城市數字化轉型『十四五』規劃」。上海市大數據中心主任朱宗堯表示，「十四五...

江蘇宿遷／洪澤湖濕地 人間仙境

洪澤湖是中國大陸第四大淡水湖，地理位置獨特，功能多樣。而宿遷泗洪縣的洪澤湖濕地自然保護區內的洪澤湖濕地景區，是集濕地生態...

江蘇宿遷／古黃河水景公園 古今交映

宿遷是江蘇最年輕的地級市，境內河湖交錯，大運河、黃河故道、古泗水、古汴水等河道貫穿境內。歷史上黃河曾多次改道，在江蘇徐、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。