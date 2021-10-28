武漢光博會 3主題呈現核心產業鏈

為期三天的第十八屆「中國光谷」國際光電子博覽會暨論壇（以下簡稱「光博會」）27日在武漢開幕，重點展示海內外光電子龍頭企業新產品、新技術和創新成果，呈現光電核心領域全產業鏈。

中新社報導，本屆「光博會」以「光聯萬物，智引未來」為主題。來自海內外300多家企業參展，80多個大型專業買家團與會。此次「光博會」圍繞光電子產業集群發展，共設置光通信與F5G通信、激光與智能製造、光學與精密光學三大主題展區，展覽面積達2萬平方公尺。

會場中光通信板塊首次重點聚焦F5G，華為首次在「光博會」設置300多平方公尺特裝展示，推出22個特裝展區和15個定製化的F5G全光行業應用解決方案。甲骨文、亨通光電、諾基亞等全球知名企業首次參展。中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電、中國鐵塔等五大運營商組團參展，展示新一代光通信技術，呈現完整的F5G應用產業鏈。在激光與智能製造板塊，武漢光電國家研究中心、光谷實驗室、光谷工研院等龍頭企業和重點科研院所集中展示。

光電子信息是武漢東湖高新區的支柱產業。目前，武漢「中國光谷」已聚集光電子信息企業1000餘家，企業總收入近6000億元（人民幣，下同）。在光芯屏端網產業集群集聚培育中，取得400G矽光模塊、10萬瓦光纖激光器、128層三維閃存芯片等一大批科技成果。

本屆「光博會」期間，海內外知名院士專家將圍繞工業數字化轉型、光通信行業發展、光纖傳感技術展望、F5G千兆光網與新基建和光學基礎技術研究等展開交流探討。