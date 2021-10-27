魅力陽泉／山西老陳醋 工藝體現匠心

山西省擁有眾多名產佳釀、工藝佳作，涵蓋類別廣泛，各個領域人才輩出；他們的共同點，是擁有一顆「匠心」。其中，最具代表性的山西老陳醋，釀造工藝名聞遐邇，歷久彌新，距今已有3000餘年歷史。

山西老陳醋是中國四大名醋之一，「老」字說的是歷史，另一個「陳」字，是製醋的工藝。位於陽泉盂縣的元吉老醋坊，秉持著傳統釀造技術，將小村創新轉型，傳承古老技法，讓醋香流轉於家鄉。

元吉老醋坊 源自玄武門之變

元吉老醋坊座落於後元吉村。據史料記載，唐朝「玄武門之變」後，李元吉被尉遲恭所殺，管家趙氏帶著李元吉的殘餘家眷躲回老家元仇堡，並開設醋坊，取名「元吉老醋」。

目前的元吉老醋坊，為近年新建的醋坊，2020年正式運營，占地面積10畝，生產上完全還原古法釀造工藝，秉承手工釀造，從釀醋原料到老醋成品，一步步再現了古代釀醋場景。同時在傳統的根基上，不斷進行新產品研發，產品類型豐富多樣。

走進老醋坊，一眼望去，便能見到百座醋缸。醋坊內設有農耕文化展示區、老醋古法釀造參觀區等，也能夠在這裡體驗品嘗。淺嘗一口，便能感受到老陳醋的濃醇酸香，是一具有觀光旅遊、學習體驗的園區，讓遊客感受濃厚的老醋文化。

永恆工藝廠 蝴蝶花鳥最著名

盂縣永恆工藝廠，以蝴蝶工藝著稱。記者林昉柔／攝影

除了老陳醋之外，陽泉還有一座擁有20多年歷史的「盂縣永恆工藝廠」，產品分為五大系列，共兩千多個品種，以製作工藝蝴蝶、花鳥系列產品著名。工藝品造型精美，色澤豔麗，地方特色濃郁。

永恆工藝廠在盂縣發展多年，以精湛的工藝技術，從勞務型外貿企業向藝術型文化產業不斷地轉型升級，工藝品呈現多元化、系列化、精品化，且創新能力強。以工藝蝴蝶來說，以自然蝴蝶為原型，不受自然實體固有面貌的束縛，通過客觀存在與主觀臆想的融合，表現了人們意向中美好的蝴蝶形態，為工藝創作更上一層次。（系列完）