台青赴廣州就學 社團、學習兩不誤

聯合報 / 陳文杰、林昉柔／廣州報導
廣州暨南大學臨床醫學系、棒壘球隊隊長葉睿甯。圖／本報廣州傳真
廣州暨南大學臨床醫學系、棒壘球隊隊長葉睿甯。圖／本報廣州傳真

赴陸就學，是近年台灣學生升學的選擇之一，廣州擁有多個世界級學府，是許多莘莘學子嚮往的城市。在人才濟濟的廣州，除了學習之外，社團生活必不可少。廣州暨南大學，一群台生在此就讀，成立棒壘社，在課後舒展身心，揮灑汗水。

廣州暨南大學棒壘隊於2011年正式成立，目前社團組成成員是大陸與台灣學生各半，球隊就像是一個大家庭，來自台灣的隊員葉睿甯表示，因為社團與大陸同學開始有了接觸，感覺球隊每個人都是自己的兄弟姐妹，一起努力一起訓練，「有時候很累，但是相互扶持就不會感到辛苦。」

來自醫生世家的台灣學生葉睿甯，目前就讀廣州暨南大學臨床醫學系，他認為在台灣棒球非常流行，當時剛到廣州，因為人生地不熟，發現社團招新有棒壘社，在沒有任何基礎上，就選擇參加，「上了大學之後才真正接觸棒球。」

對於棒壘社團的成長，葉睿甯看著棒壘球氛圍日漸盛行，感到相當開心，目前學校也開展了棒壘球課，甚至是將棒球放到通識體育中，成為必修課程之一，現在也會一起當助教，帶動同學們去學習、去運動。

葉睿寧表示，未來會想要留在廣州從業，加入棒壘社，是基於上課時會盡量把所學的東西記好，課後回去復習筆記，再把剩餘的時間用來社團身上，「有想要做的事情，就要好好把它做好，所以這兩方面我就是盡力去平衡好，做到好。」

同樣來自台灣，棒壘隊隊員、暨大國際商務碩士生的連啓翔認為，廣州整體的便利性跟環境都挺好的，在廣州讀書確實很不一樣，所看的東西不一樣，接觸的人也不一樣，做事的方法也是不同，「暨大排名很靠前，是一個蠻好的一個招牌，所以會有比較好的機會，可以去接觸到一些更好的工作。」

升學 體育

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