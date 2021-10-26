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陸內蒙古疫情緊張 額濟納旗旗委書記遭免職

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲被免去額濟納旗旗委書記職務。（圖／取自北京日報網）
內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲被免去額濟納旗旗委書記職務。（圖／取自北京日報網）

大陸近期本土疫情升溫，內蒙古更是疫情熱點區域。26日傳出，中共內蒙古自治區黨委以內蒙古額濟納旗旗委書記陳占雲因疫情防控工作中屢職盡責和落實不力，被免去其額濟納旗旗委書記職務，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。

另一方面，據內蒙古日報消息指出，內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰25日在自治區新冠肺炎疫情防控工作指揮部主持召開的緊急會議上表示，當前內蒙古疫情防控情勢極為嚴峻複雜，各地一定要高度緊張起來、迅速行動起來，採取堅決有力措施，切實把疫情擴散蔓延勢頭控制住。

他強調，要切實強化社會面管控，加強對所有來自中高風險地區人員的排查管控，該查的必須全部查清楚、查到位，務必做到清倉見底，絕不能漏掉一人。各地都要把工作抓嚴抓細，特別是西部盟市更要嚴之又嚴、細之又細，絕不能出現多點爆發、擴散的情況。

在協調聯動方面，石泰峰表示，各盟市要密切配合，快速精準發布相關資訊，各有關部門要迅速進入應急狀態，落實一切必須落實的措施，採取一切可以採取的手段，「寧可嚴一些也不能鬆半分」。要切實強化責任落實，自治區指揮部要加強統一調度指揮，各地必須堅決服從指令、聽從安排。

25日7時至26日8時，內蒙古自治區報告新增36例本土確診病例，其中鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗35例。

截至26日8時，內蒙古自治區目前累計98例本土確診病例，其中呼和浩特市土左旗2例及新城區1例；錫林郭勒盟二連浩特市15例；鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例；阿拉善盟額濟納旗78例；阿拉善左旗1例。

內蒙古 疫情 自治區

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