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中國部分省市 開始為3至11歲兒童施打疫苗

中央社 / 北京26日電

中國向下擴大疫苗接種年齡層。綜合官方公告及媒體報導，海南、湖北全省及浙江、湖南兩省的部分地級市，自24日起陸續開始為3至11歲的兒童施打COVID-19疫苗。

中國先前自7月下旬起，開始為12至17歲的青少年施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。到9月29日，中國國家衛健委官員公開表示，將研擬為60歲以上者及醫療、機場等第一線高風險人員，施打第3劑疫苗。

10月中旬，源自西北省區的本土疫情藉由旅行團爆發，北京市成為疫區之一。北京市官方10月19日宣布，全市凡注射兩劑滿6個月的18歲以上民眾，均可施打第3劑疫苗。

根據報導，海南省衛健委日前宣布，按照中國「國家整體部署」，全省自10月24日起全面啟動3至11歲人群的COVID-19疫苗接種。湖北省衛健委則宣布，全省自10月25日啟動3至11歲人群的疫苗接種，並強調要在「持續做好12歲以上人群接種工作的基礎」上進行。

除海南、湖北兩省全省外，浙江省的衢州市、金華市，湖南省的株洲市、益陽市、常德市、永州市，也都從24日起陸續展開3至11歲人群的疫苗接種。

湖北省疾控中心專家表示，兒童接種COVID-19疫苗，一方面可以有效降低發病、重症和死亡的風險；另一方面可以在兒童人群中建立免疫屏障，阻斷病毒傳播，保障兒童的學習、生活正常運作。

疫苗 COVID-19 北京

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