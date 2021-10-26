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陸外送員虐殺流浪貓 引誘靠近後抓尾巴狂摔及踩踏

香港01 / 撰文：葉琪
一名外賣員當街虐殺貓咪。（影片截圖）
一名外賣員當街虐殺貓咪。（影片截圖）

網路流傳影片，見到一名外賣員當街虐殺流浪貓。傳媒報道，涉事外賣員所屬平台「餓了麼」其後表示，已關注到事件，涉事者被開除，永不錄用。

據了解，事發在廣東珠海的一個屋苑。從片段所見，一名頭戴藍色頭盔的外賣員，起初只是蹲在地上用手撫摸遇害的貓咪，隨後就突然抓緊貓咪的尾巴，連續4次用力將其摔向地面。貓咪重傷在地上掙扎之際，外賣員仍繼續多次用腳踩踏，最後揚長而去。

最令人憤怒是，遇害貓咪顯然是被該名外賣員手上的東西吸引才現身靠近，豈料卻是一場殺身之禍。

爆料的網友指，遇害貓咪是一隻流浪貓，感嘆道「大家養了兩年的貓被活活摔死了」，點名涉事外賣員屬於「餓了麼」。《澎湃新聞》報道稱，從「餓了麼」獲悉，關注到網傳影片後，「餓了麼」已與影片發布者取得聯繫，同時已將涉事外賣開除，永不錄用。

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文章授權轉載自《香港01》

虐殺 貓咪

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