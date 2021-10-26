台青旅拍廣州 挖掘花城之美

廣州是全球遊客最嚮往的城市之一，近年成為世界級的旅遊城市；同時，大陸旅拍市場日漸蓬勃，許多人出遊喜歡拍照打卡，台青游博凱在穗成立攝影工作室，以攝影師的角度，帶著一台相機走訪廣州各景點，用鏡頭挖掘城市特色，呈現花城之美。

隨著旅拍市場漸大，游博凱在2017年成立朝曦攝影工作室，平時主要拍攝婚禮、婚紗等人像工作。他表示，在廣州生活20多年了，也在此成家立業，平常工作的時候，常常帶客人不只是拍照，還會吃特色美食。

廣州是一座有2200多年文明歷史的古城，有著許多獨有韻味的歷史建築。游博凱分享，像是東山口，是一個可以領略老東山、體驗嶺南文化特色的歷史街區，也是拍「景」必來的地方，「這裡擁有大面積的黃牆、具有人文特色的市井建築。」

在東山口老街的主幹道上，除景點之外，也有許多美食，游博凱推薦這裡非常出名的廣式拉腸、粵式臘味飯、燒鵝飯、蘿蔔燉牛雜等。

若說東山口盡顯老廣韻味，坐落在旁的海心橋，便搭建起廣州現代與傳統的交匯。游博凱表示，海心橋是珠江上的新地標，跨度198米、全長488米、寬度為15米，是世界上跨度最大，寬度最寬的「曲梁斜拱人行橋」，連接著珠江兩岸，逢合城市南北軸線，以一條弧線，順應廣州城市的中軸曲線。

游博凱表示，這是廣州首座人行橋，位在廣州塔西側的珠江上，珠江也是廣州的母親河，沿著珠江既能欣賞到沙面、黃埔軍校等歷史遺存，也能領略到琶洲試驗區、天河中央商務區等現代風采，「很多國際會議都是在珠江邊舉行的，珠江夜遊也是來廣州旅遊的例牌，下一步，廣州還將全力推動珠江沿岸高質量發展，打造世界一流濱水活力區，更多美景值得期待。」

台青游博凱帶著一台相機樂遊廣州，透過不同的視角，從東山口到海心沙，一覽老廣州的韻味與現代建築之美，一步步見證一座城市的成長與蛻變。