充換電用電戶 廣州大幅攀升

廣州市統計局25日表示，今年前三季度廣州經濟運行延續總體平穩、穩中有進，帶動電力供需兩端持續快速增長，1至9月，全社會累計用電量868.30億千瓦時，同比增長14.7%。全行業用電戶數小幅增長，充換電服務業用電戶數大幅攀升。

統計數據顯示，1至9月，廣州全行業用電戶達54.36萬戶，同比增長4.7%。第一、第二、第三產業用戶數分別為3.04萬戶、9.93萬戶和41.39萬戶，同比分別增長2.4%、3.7%和5.1%。其中，第三產業中的充換電服務業在新能源汽車產業蓬勃發展帶動下，用戶數繼續大幅攀升，達到3.03萬戶，同比增長82.5%。

統計局稱，今年以來，廣州第三產業保持穩定恢復態勢，也帶動了用電恢復性快速增長。去年因疫情受到較大衝擊的聚集性接觸式服務業，如教育、文化體育和娛樂業，批發零售業，住宿和餐飲業，租賃和商務服務業，今年以來用電量顯著回升，分別同比增長52.0%、25.3%、24.7%、22.8%。

受有序用電影響，製造業用電增速9月用電同比下降3.0%。此外，受用能需求旺盛影響，規模以上企業發電量快速增長。