充換電用電戶 廣州大幅攀升

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市統計局25日表示，今年前三季度廣州經濟運行延續總體平穩、穩中有進，帶動電力供需兩端持續快速增長，1至9月，全社會累計用電量868.30億千瓦時，同比增長14.7%。全行業用電戶數小幅增長，充換電服務業用電戶數大幅攀升。　

統計數據顯示，1至9月，廣州全行業用電戶達54.36萬戶，同比增長4.7%。第一、第二、第三產業用戶數分別為3.04萬戶、9.93萬戶和41.39萬戶，同比分別增長2.4%、3.7%和5.1%。其中，第三產業中的充換電服務業在新能源汽車產業蓬勃發展帶動下，用戶數繼續大幅攀升，達到3.03萬戶，同比增長82.5%。　　

統計局稱，今年以來，廣州第三產業保持穩定恢復態勢，也帶動了用電恢復性快速增長。去年因疫情受到較大衝擊的聚集性接觸式服務業，如教育、文化體育和娛樂業，批發零售業，住宿和餐飲業，租賃和商務服務業，今年以來用電量顯著回升，分別同比增長52.0%、25.3%、24.7%、22.8%。

受有序用電影響，製造業用電增速9月用電同比下降3.0%。此外，受用能需求旺盛影響，規模以上企業發電量快速增長。

疫情

延伸閱讀

台灣品牌打入華南市場 廣州就業商機多

搶市場 新能源汽車下沉鄉村

李雲迪涉嫖案 母校音樂院連夜切割缷牌刪資料

廣州加快推進「國際消費中心」

相關新聞

魅力陽泉 山西古城 經典故事添傳奇

山西省，簡稱晉，位於太行山以西，所謂「五千年中國看山西」，自古以來，此處便是兵家必爭之地。而山西省陽泉市作為「三晉門戶」...

北京首鋼園 冬奧5G應用示範區

雲轉播、5G背包、數字人民幣、無人駕駛......北京首鋼園正測試冬奧場景中的5G應用。

台青旅拍廣州 挖掘花城之美

廣州是全球遊客最嚮往的城市之一，近年成為世界級的旅遊城市；同時，大陸旅拍市場日漸蓬勃，許多人出遊喜歡拍照打卡，台青游博凱...

江蘇宿遷／駱馬湖 蘇北水上濕地保護區

宿遷有洪澤湖、駱馬湖兩大名湖，駱馬湖是江蘇四大淡水湖之一，「南水北調」東線的重要調節湖泊，又名樂馬湖、洛馬湖、馬樂湖。湖...

江蘇宿遷／泗陽 媽祖文化園 特色美食在宿遷

「中國楊樹之鄉」泗陽縣，有座媽祖文化園；園內一尊高達32.3米的三面媽祖雕像，是世界上唯一的三面媽祖雕像，並經福建湄洲島...

江蘇宿遷／龍王廟行宮 規模最大乾隆行宮

宿遷北倚駱馬湖，南臨洪澤湖，京杭大運河穿境而過。大運河流至皂河古鎮，拐了個彎，留下濃墨重彩的一筆。2014年，皂河龍王廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。