魅力陽泉 山西古城 經典故事添傳奇

山西省，簡稱晉，位於太行山以西，所謂「五千年中國看山西」，自古以來，此處便是兵家必爭之地。而山西省陽泉市作為「三晉門戶」，是晉東政治、經濟、文化中心，孕育出許多名人雅士，有「文獻之邦」美稱。其建城歷史悠久，擁有許多歷史遺蹟與傳奇故事；其中，「天下第九關」娘子關，是萬里長城著名關隘。

山西擁有不同時代的長城建築，位於陽泉平定縣的娘子關，素有「京畿藩屏」美稱，是萬里長城組成的重要關隘。娘子關原名「葦澤關」，傳說因唐太宗李世民的姐姐平陽公主，率領娘子軍在此設防駐守得名，現存關城建於明代嘉靖年間。

而在千古雄關下，有座溫婉水鄉－娘子關村，又稱「水上人家」，依山而建，順水而居，有「北國小江南」美譽。村子活水穿流，曲徑通幽，村民以泉水為生，利用水力，製作水磨，碾磨糧食和香料，形成「人在水上住，清泉屋下流」的景致。

「天下第九關」娘子關，是萬里長城著名關隘。記者林昉柔／攝影

山西文旅娘子關旅遊發展有限公司副總經理孟偉表示，娘子關除了有山岳型地貌，相較於其他北方的景區，這裡也有關於水域、泉水、瀑布，旅遊元素較多，是非常有特色的景區。未來將以升級打造為主，豐富當地旅遊業態，不僅吸引遊客，還要把他們留下來。

藏山藏孤洞，相傳是趙氏孤兒藏身處。記者林昉柔／攝影

除此之外，在陽泉盂縣，有一座「有故事的山」－藏山。在這重巒疊嶂、山高水秀之處，流傳著一個2600年的忠義故事，相傳是春秋時期趙氏孤兒藏身之處。

「趙氏孤兒」為中國十大悲劇之首，記載於「史記」，敘述奸臣屠岸賈迫害忠臣趙盾一族，眾義士捨生取義，程嬰攜趙家唯一命脈趙武（趙氏孤兒）逃亡盂縣藏山，避難十五年，最終為趙家平反昭雪，體現了華夏民族的忠義文化，是流傳了2600年的經典故事。

藏山擁有深厚的文化底蘊，以趙氏孤兒為根基，在景區中散落著各個歷史印記，像是藏孤洞、飲馬池、藏山祠、保孤祠等。在趙武正祠殿內，保留了明朝繪製的42幅壁畫，記載趙氏孤兒的故事，讓後人瞻仰，彰顯忠義精神。（系列三之二）