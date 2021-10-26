北京首鋼園 冬奧5G應用示範區

雲轉播、5G背包、數字人民幣、無人駕駛......北京首鋼園正測試冬奧場景中的5G應用。

中新社報導，首鋼園是5G示範區，在遠程辦公、智慧場館、移動安防、無人駕駛、高清視頻等多個領域實現5G的廣泛應用，為冬奧智慧應用提供重要參考。

走進首鋼園，自動駕駛小巴、自動駕駛小轎車來回穿梭，進行最高等級的L4自動駕駛測試，5G網絡和AI智能等車技術讓車輛行駛更流暢。向一輛「5G無人零售車」招手，它就會到遊客身邊，遊客點擊車身上的屏幕購買商品。如果無人車不在身邊，則可以通過手機進行下單，「5G無人零售車」會移動到遊客附近，完成整個操作。

在這些無人車背後，是中國聯通在冬奧首鋼園區打造基於5G網絡的智能車聯網系統。中國聯通智能城市研究院資深技術專家劉琪表示，該系統已覆蓋首鋼園100萬平方米面積，基於「5G+北斗」的多元融合高精度定位，可滿足車輛0.1米級的連續高精度定位。

該系統在首鋼園對接4種車型，可實現無人接駁擺渡、無人零售、無人配送等10大業務場景的示範運營，有望實現奧運歷史上首次將L4級智能車聯網業務整體應用於奧運場景。

在5G網絡和雲網融合技術的加持下，傳統轉播模式將發生質的變化—輕量化。在首鋼園的雲轉播中心展示區，通過雲轉播技術，張家口冬奧場館和首鋼園的即時畫面實時播出，隨時切換，而這裡沒有龐大的導播設備，是通過筆記本電腦等設備操作的。

利用雲轉播系統，基於場館5G信號和雲轉播5G背包傳輸能力，一台小型攝像機，或一部帶雲台的手機，就可實現視頻直播；採用遠程無人混合採訪的方式能夠減少大量記者到場館現場需求，同時也給媒體提供了廣電級高品質的音視頻素材。

雲轉播科技公司已為冬奧各項測試賽完成轉播37場、3000分鐘比賽，服務14場無人混合採訪、7場遠程新聞發佈會，為北京冬奧會主運行中心（MOC）提供5路視頻供大屏調度，平均每日上屏時間600分鐘。

在一台櫃式「扭蛋機」上，觀眾佩戴具備數字人民幣錢包功能的手套，輕輕一碰，就可完成支付。這是中國聯通與中國銀行協同在北京冬奧組委園區內，試點部署自助售貨機、無人超市、冬奧特許商品售賣機等創新應用的場景。中國聯通研發的比一枚硬幣還要輕巧的數字人民幣錢包模組，可以方便地嵌入手套、徽章、卡證等各類可穿戴設備中，支付非常便捷。