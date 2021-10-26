江蘇宿遷／最美生態 三台山國家森林公園 江蘇的西雙版納

「馬陵北望有三台，雨後浮雲四面開。斜日一輪無限好，半山晴翠送將來。」清代宿遷詩人竇燕客《三峰夕照》詩作，三峰，即江蘇宿遷市北郊的三台山，地處馬陵山餘脈。三台山國家森林公園，坐落在美麗的駱馬湖畔，峰巒起伏，溝壑縱橫，碧水小湖，森林幽古，形成特異的風光帶，被稱為「江蘇的西雙版納」。 三台山森林公園，溝壑縱橫，碧水小湖。圖／本報江蘇宿遷傳真

宿遷市，是個既古老又年輕的城市，三台山森林公園，是宿遷最美的「綠肺」。公園以「最美的生態、永遠的時尚」為設計理念，以「那山、那水、衲田」為形象定位，分為森林遊賞區、森林休閒區、森林度假區三大區域，主要景點有：衲田花海、梨蘭會、鏡湖、梅園、白馬溪澗等，還有新石器、西漢時期的文化遺址，唐、宋古戰場。 空拍衲田花海，綴衲百花色。圖／本報江蘇宿遷傳真

衲田花海，是三台山森林公園的「美中之最」。由612塊花田組成的花海，從空中俯瞰，成片的花田，或紅或黃、或藍或紫，五顏六色，錯落有致，美如仙境。因為一塊塊花海，有如僧侶袈裟一般，而僧侶往往自稱老衲，故得名「衲田」，又有「綴衲百花色，披就福田衣」之意。 成片的花田，五顏六色。圖／本報江蘇宿遷傳真

公園裡2000多畝花田，主要由紫色系、紅色系、黃色系三種色系組成，一年四季有50多種花卉接力綻放，隨著不同季節，變換不同花種。秋日時分，漫天各色菊花隨風搖曳，清香撲鼻，好一幅浪漫的田園風光畫。 清澈明淨的鏡湖。圖／本報江蘇宿遷傳真

公園有鏡湖、碩湖、相思湖、天鵝湖、晴翠湖、養心湖、青堰湖、荷花澱8個湖泊，其中，鏡湖是最大的湖。鏡湖之名，來自於「菩提本無樹，明鏡亦非台」，站在碧波盪漾的鏡湖堤岸，望著清澈明淨的湖水，如鏡子一般倒映著藍天白雲，心也如鏡般的明澈。 天和塔，宿遷第一佛塔。圖／本報江蘇宿遷傳真

公園內的天和塔，是宿遷第一佛塔，寓意「天人合一，和諧共生」。由塔頂極目遠眺，十里風光，盡收眼底。

來到三台山林林公園，春看衲田花海，夏有曲水風荷，秋賞紅楓之戀，冬來梅村煮雪。最美的林、最美的紅葉、最美的建築、最美的溪澗、最美的衲田、最美的路、最美的橋，交織出最美的畫卷，最動人的意境。