江蘇宿遷／龍王廟行宮 規模最大乾隆行宮

宿遷北倚駱馬湖，南臨洪澤湖，京杭大運河穿境而過。大運河流至皂河古鎮，拐了個彎，留下濃墨重彩的一筆。2014年，皂河龍王廟行宮作為大運河歷史文化的重要部分，被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。 皂河古鎮，古蹟多。圖／本報江蘇宿遷傳真

龍王廟行宮，原名「敕建安瀾龍王廟」，清代乾隆皇帝六次下江南，五次駐蹕於此，留下「第一江山春好處」的題跋，建亭立碑，故又有「乾隆行宮」之稱；是各地「乾隆行宮」中規格最高、規模最大、最具代表性的宮殿式古建築群。 龍王廟行宮，又名乾隆行宮。圖／本報江蘇宿遷傳真

龍王廟行宮始建於清代順治年間，改建於康熙二十三年；後經雍正、乾隆、嘉慶各代皇帝的復修擴建，形成現今四院三進封閉式合院的北方官式建築群。整個建築群分為六大部分，廣場北側是山門，亦稱禪殿，殿門兩旁有兩尊皇家石獅。山門正門上方，鑲嵌著乾隆御筆題寫的「敕建安瀾龍王廟」鎦金御匾和一方「乾隆御筆」印。 御碑亭。圖／本報江蘇宿遷傳真 御碑亭內御碑。圖／本報江蘇宿遷傳真

過了山門，進入第一進院落，矗立著一座象徵皇室風華的六角「御碑亭」。碑亭正中立著一塊5米高的御碑，正面記載康熙、雍正皇帝建廟的原由和修建的經過，背面刻有乾隆五次下榻此處題寫的詩文。 禹王殿供奉的大禹塑像。圖／本報江蘇宿遷傳真

第二進院落是整體建築的中心，主體建築是龍王殿，又稱綠瓦殿。第三進院落，是龍王廟行宮最後一進院落，也是當年乾隆皇帝的寢宮。中軸線北端的禹王殿，也叫觀音殿，是龍王廟行宮內最高的殿宇。

皂河另一古蹟－陳家大院，始建於清代嘉慶年間，迄今已有200多年的歷史。相傳，該莊園本是駱馬湖一馬姓人家居住，人稱馬老爺莊園；因馬老爺長年在京城做官，莊園長期閒置，便轉賣給在皂河經商的山東武城縣陳莊商人陳永茂，「陳家大院」因此得名。為北方迴廊式建築結構，共有66間房屋，是宿遷罕見的大型古民居建築群。