江蘇宿遷／駱馬湖 蘇北水上濕地保護區

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
駱馬湖，蘇北水上濕地保護區。 圖／本報江蘇宿遷傳真
駱馬湖，蘇北水上濕地保護區。 圖／本報江蘇宿遷傳真

宿遷有洪澤湖、駱馬湖兩大名湖，駱馬湖是江蘇四大淡水湖之一，「南水北調」東線的重要調節湖泊，又名樂馬湖、洛馬湖、馬樂湖。湖水面積260平方公里，有60多個大小島嶼，被江蘇省定為蘇北水上濕地保護區

駱馬湖歷史悠久。宋代，駱馬湖地區土壤肥沃，地勢雖然低窪，由於沂水於邳州匯入泗水，不進駱馬湖，有良田萬頃，堪稱富繞。元、明以後，泗水逐漸淤淺，最終由於失去了泗水通道，原有的周湖、柳湖、黃墩湖、嶼頭湖等幾個小湖連成一體，形成了駱馬湖。

駱馬湖度假區，融合濕地、漁家、美食、運河文化。圖／本報江蘇宿遷傳真
駱馬湖度假區，融合濕地、漁家、美食、運河文化。圖／本報江蘇宿遷傳真

做為蘇北水上濕地保護區，駱馬湖濕地水域灘塗廣闊，野生動植物資源豐富。駱馬湖旅遊度假區主打運動體驗、康養旅居等健康旅遊概念，融合區內濕地文化、漁家文化、美食文化、運河文化等元素，結合三台山森林公園，打造出「大湖濕地，衲田花海」的休閒度假名片。

羅曼園冬景。圖／本報江蘇宿遷傳真
羅曼園冬景。圖／本報江蘇宿遷傳真

位於駱馬湖東岸環湖大道景觀帶的羅曼園，是集生態觀光、文化體驗、休閒娛樂等功能為一體的城市開放性公園，已成為市民聚會休閒的「室外會客廳」。

濕地 保護區 淡水

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