江蘇宿遷／泗陽 媽祖文化園 特色美食在宿遷

「中國楊樹之鄉」泗陽縣，有座媽祖文化園；園內一尊高達32.3米的三面媽祖雕像，是世界上唯一的三面媽祖雕像，並經福建湄洲島媽祖祖廟確認為「天下第一媽祖聖像」。

媽祖文化園稱得上是千里運河之上，獨特的文化地標，也是唯一的媽祖文化遺存。形成了「南有昆山慧聚寺，北有泗陽媽祖文化園」的格局。主體建築有媽祖廣場、媽祖聖像、媽祖殿、觀音殿等。

來到宿遷，黃狗豬頭肉、煎餅兩種特色美食不可不嘗。 黃狗豬頭肉，味道醇厚，肥而不膩。圖／本報江蘇宿遷傳真

黃狗豬頭肉，是一道十分具有代表性的宿遷菜，選用豬頭肉加入多種天然香料調製而成。色澤紅亮，肉質鮮嫩細膩，味道醇厚，吃起來肥而不膩，讓人讚不絕口。 宿遷煎餅，品種繁多，吃法多樣。圖／本報江蘇宿遷傳真

煎餅是宿遷人民日常生活中的主食品，品種繁多，烙製精細，吃法多樣，常吃常鮮，久食不厭，堪稱當地一絕。

宿遷煎餅最常見的是小麥煎餅、玉米煎餅，還有地瓜煎餅、高粱煎餅、雜糧煎餅、混合煎餅，各種油炸煎餅、夾心煎餅、小鏊煎餅等多達百餘種。

不同品種的煎餅，吃法不同，口味也不同。小麥煎餅最適宜趁熱吃，玉米煎餅最適合烤著吃，風味獨特。地瓜煎餅，則是蒸著吃；高粱煎餅，要細咬慢嚼，愈嚼愈香。