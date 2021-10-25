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疫情升溫北京非必要不出市 內蒙局地足不出戶

中央社 / 台北25日電

中國大陸疫情升溫，北京官方今天要求，在京人員近期非必要不出京；內蒙古額濟納旗則是規定，25日零時起，對所有居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。

中國最新一輪本土COVID-19疫情已經蔓延11省市。新京報報導，北京市政府新聞發言人徐和建今天在疫情防控新聞發布會上說，北京陸續發現京外關聯和本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，首都面臨的疫情風險和防控壓力持續增大。

為防控疫情，北京要求在京人員近期非必要不出京，在京黨政機關、國有企事業單位、軍隊要嚴格出京審批。重點場所與行業可視情況要求出京人員在返京後立即進行核酸檢測，結果為陰性後才可返回工作崗位。

對涉疫地區人員同樣嚴格限制進返京政策。有1例及以上本土COVID-19感染者的縣及14天內有該縣旅居史人員嚴格限制進返京。有1例及以上本土新冠病毒感染者所在地級市其他縣人員若要到北京，須持「北京健康寶」綠碼和登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明，抵京後進行14天健康監測。

此外，北京按75%限流開放公園景區、影劇院、博物館等室內外文化娛樂場所。社區棋牌室、麻將館等場所暫停營業。

在內蒙古方面，人民日報App報導，內蒙古阿拉善盟額濟納旗新冠疫情指揮部24日發布公告，自10月25日零時起，將對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施，居民可聯繫社區值守工作人員代買代送；遊客可聯繫飯店工作人員、商家、志工代買代送。

這波本土疫情主要由旅遊團和棋牌室等相關感染者傳播。

中新網報導，甘肅省新冠肺炎疫情防控新聞發布會今天指出，因疫情而滯留在甘肅的旅遊團隊還有30個、遊客485人，絕大多數是外省旅遊團。這些滯留旅客在完成不少於2次核酸檢測、檢測時間間隔不少於24小時，結果均為陰性後，可憑24小時內核酸檢測陰性報告返程。

疫情 北京 內蒙古

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