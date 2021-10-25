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北京昌平再增人4染疫 關閉298家麻將館

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
北京市25日下午再次召開疫情防控記者會。取自北京日報
北京市25日下午再次召開疫情防控記者會。取自北京日報

由於本土疫情持續，北京市25日下午就新冠防控召開第247場記者會，公告10月24日16時至25日15時，北京新增2例京外關聯本地新冠肺炎確診病例、1例核酸檢測陽性者、1例京外關聯本地新冠肺炎無症狀感染者，上述4人均來自昌平區。

為防止疫情擴散，北京市已要求全面排查從全大陸中高風險地區，返回昌平的人員，在18日至25日共排查內蒙古、陝西、甘肅等重點區域進返昌人員1萬3,724人。

與此同時，官方加強對各類場所的管控，重點為棋牌室（麻將館）、小藥店、小診所的監督檢查，昌平全區298家棋牌室已全部關閉，關閉無法落實防控措施的35家藥店、16家診所。

在此之前，北京市衛健委於24日通報一起疫情期間違反防控措施的典型，為10月16日，有2人從中風險地區旅遊返回北京後，不但沒有主動通報，還邀請朋友打麻將，造成共5人確診，與兩個月前江蘇揚州疫情的「麻將傳播鏈」雷同，這2人均已遭到北京公安的刑事立案偵查。

北京市疾控中心副主任龐星火25日表示，本次關聯疫情已涉及2個自駕旅遊團，其中一個4人旅行團反京後即時向社區報告，均在家隔離，但另一個5人旅行團，其中已確診的2人，就是造成此次麻將傳播鏈的來源，截至目前判定密切接觸者1,534人，封控和管控區域涉及居住地點、商場、銀行、早市、醫院等。

北京市同時收緊防控要求，於25日一口氣公布七大措施，包括最大限度減少出京活動、繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策、所有進京人員嚴格查驗「北京健康寶」、加強進出京旅遊管理、嚴格會議論壇防疫要求、從嚴落實公共場所防控措施和嚴格落實「四方責任」。

北京 疫情 麻將

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