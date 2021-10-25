出門忘帶鎖匙！她從屋頂放繩垂吊「從窗戶入屋」險卡6樓墜死

大膽而魯莽隨時要付出沉重代價！新疆1名女子日前回家時發現忘帶鎖匙，竟然膽敢從天台放下繩子，企圖像游繩般經窗戶入屋，但結果不似預期，她滑下去致腳部就被繩勾住，一滑滑到6樓，1隻腳踩着屋簷，呈起飛腳姿態身體懸空卡住，整個人在外牆不上不下，如直接墮樓恐死。女子苦撐半小時後終有途人發現及報警，由到場消防員成功救下保住性命。消防員提醒民眾無帶鎖匙可找正規開鎖匠幫忙，切勿做出高空翻越、垂吊等危險行為。

勇氣請用到正確的地方，否則隨時害人害己。大陸傳媒報道，事發於10月21日，新疆烏魯木齊消防救援支隊接報，稱有名女子被困大廈外牆急需救援。女子以極奇怪姿勢卡在半空，看起來像耍功夫起飛腳一樣，1隻腳踏在屋簷，上半身靠着外牆的窗，單腳飛踢出去，動作看來很易抽筋。

原來這名女子是大廈住戶，回家時因為忘帶鎖匙未能開門，大廈樓高7層，她剛好住7樓，便想到可由天台到家居的上層，再放下1條繩子，吊着繩子像游繩似的從窗戶入屋。結果當然不似預期，她找來的塑膠繩子還沒有筷子般粗，用來借力吊下去已經相當大膽，她下滑時很快被繩子勾住腳部，其目標是游繩到7樓窗戶，但一滑就滑到6樓，至於那個起飛腳的動作，細心看應該是腳被繩纏住了，無法自行解困。

女子身體懸空卡外牆長達半小時，幸好有路人發現馬上報警。消防接報到場救人，最終成功搭木板引導女子走回室內，場面十分驚險。消防提醒民眾如果忘帶鎖匙回不了家，切勿做出任何高空翻越、垂吊等危險行為，更不要嘗試自行解決，應向正規開鎖匠求助。若情況危急，例如家中有燃氣明火未關上或幼童被鎖在屋內等情況，則可消防部門求助。

影片看得網友也捏一把冷汗，直至如繩子斷了，女子直跌地下恐非死即重傷，有網友說反話嘲女子「敢想敢做，牛X」；不少也有人質疑為何有些人寧願冒險也拒花一點小錢找開鎖匠。

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文章授權轉載自《香港01》