職技大賽在德陽 吉祥物能仔見客

11月上旬，大陸「第四屆全國智能製造應用技術技能大賽」，將在四川省德陽市舉行。近日，由大賽組委會技術工作委員會和執委會共同設計的吉祥物「能仔」正式發布，邀請各地技能好手相聚德陽。

本次大賽為一類職業技能大賽，旨在加快培養和選拔智能製造應用技術領域高素質技能人才。大賽由理論考試和實際操作兩部分組成，設裝配鉗工（智能製造單元安裝與調試）、物聯網安裝調試員（智能製造數位技術應用）、模具工（精密模具智能製造系統應用技術）、儀器儀表製造工（儀器儀表與智能傳感應用技）、電工（智能製造單元生產與管控）五個賽項。各賽項均設置職工組和學生組兩個組別，均為雙人團體賽。

據了解，吉祥物「能仔」取自技能大賽的「能」字，外形是大熊貓，凸顯了四川的地方特色。「能仔」的帽子是三星堆的青銅縱目面具，代表著青銅器製造技藝精湛的古蜀文明，也是德陽這座城市的文化名片。此外，「能仔」的服裝是工裝褲，代表著能工巧匠，是德陽從西部小縣城崛起為大陸三大重裝基地之一的工業製造強市的見證。

大賽將於11月8日至12日舉行。賽會期間，志願者將穿戴「能仔」的卡通形象出現在賽場，同時推出口罩、手機鏈、玩偶等周邊產品，讓「能仔」走進市民生活，營造良好氛圍。