藝起發光 兩岸青年藝術聯盟成立

助力台青創業圓夢，上海「兩岸青年藝術聯盟」23日成立。

上海市長寧區區委常委王羅清表示，長寧區長期以來一直積極創造條件，將區域建設發展同擴大兩岸交流合作緊密融合，為台灣青年學習、就業、創業、交流提供更多的機會，創造更好的條件。

王羅清指出，希望兩岸青年把握機遇，多交流、多融合、多參與、多實踐、多創新、多拓展，展現個人所長，奉獻智慧力量，做出品牌效應，長寧區將繼續支援兩岸青年創新創業，提供在滬發展的舞台和平台。

「兩岸青年藝術聯盟」由馬克滬聯合台灣的錦沅青逸雅集發起成立，上海馬克滬文創平台創始人姚旭表示，美就像一顆顆珍珠，在兩岸青年設計師裡、在城市裡、在街道裡發光，希望這個平台能把美麗的珍珠串成項鍊，為城市和社區發揮平台的價值和作用，也期待未來兩岸青年設計師能有更多的合作交流。

同一時間，也舉行第二屆兩岸青年創新同行計畫「創美同心，融情同行—兩岸青年設計師城市空間藝術與生活分享薈暨2021年上海城市空間藝術季虹橋展區開幕式」。

分享薈上，來自台灣的資深設計師、2010年上海世博會吉祥物「海寶」設計師巫永堅先生作主題分享。

長寧區虹橋街道辦事處主任郭凱與上海城市公共空間設計促進中心主任徐妍、台灣資深設計師黃於誠、台灣青年設計師周百祥、古北社區台灣居民崔鎮遠共同探討「美好社區」建設。

活動選擇在上海台灣最大的集聚地之一的古北社區黃金城道，4位台灣青年設計師代表主持設計兩岸青年創新同行計畫LOGO、融廣場標牌、廣場長條椅更新，並參與街區牆繪。社區美好生活集市也展示展銷50多位台青藝術家設計師相關作品及產品。