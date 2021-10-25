科技+文化 台青湖湘行啟動

10月22日，「投身科技創新實踐·傳承優秀傳統文化」台灣青年文化科技湖湘行啟動儀式，在湖南大學國家超級計算長沙中心舉行。

台灣青年文化科技湖湘行，分為啟動儀式、文化科技節、文化湖湘行三個專場活動。儀式由大陸國台辦副主任龍明彪、湖南副省長何報翔、新黨前主席郁慕明共同開啟。啟動儀式上，郁慕明寄語兩岸學子勤奮學習，抓住發展機遇。各高校和對台交流基地公布了文化湖湘行路線，發表共建宣言。

本次活動主旨，是在科技創造和傳統文化交流中，深化兩岸青年交流合作與融合發展，激發兩岸青年共同傳承中華優秀文化。

文化科技節將於11月上旬在中南大學舉辦，分為電腦科學創新、理工科實踐科學創新、人文社科社會調研三個專題活動。近500名兩岸學生在創新創業專案、科技創新課程以及撰寫商業計畫書等方面，得到專家、學者、教授的專項輔導和重點指導。

文化湖湘行將於10月下旬至11月中旬，由各高校分批組織，400餘名台生將赴長沙、株洲、岳陽、常德、張家界、益陽、郴州7個市州對台交流基地參訪，通過座談交流、拓展體驗、經驗分享等，讓兩岸青年共同探尋瀟湘文化，感知中華文化歷久彌新的蓬勃生機，加深兩岸青年對中華優秀文化的體驗，促進融合發展。

台灣青年學子「湖湘文化之旅」，是湖南重要的對台交流活動，以弘揚湖湘文化為宗旨，以湘台青年交流為主題，重在加強台灣青年學子對湖南的了解和認識，增進兩岸學子的情誼。自2001年起，湖湘文化之旅已舉辦了19屆。