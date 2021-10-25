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投捕秀技 昆山兩岸棒壘球賽閉幕

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導
今年創設的海峽兩岸全民棒壘球聯賽和「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽，首次聯手合作。（中新社）
今年創設的海峽兩岸全民棒壘球聯賽和「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽，首次聯手合作。（中新社）

昆山海峽兩岸全民棒壘球聯賽暨第十一屆「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽，24日在昆山開發區慧聚慢速壘球公園閉幕。

江蘇省台商慢壘聯盟理事長孫德聰表示，棒壘球在台灣幾乎是個「全民運動」，昆山是大陸台商聚集的城市之一，這裡的台商不僅將棒壘球作為休閒娛樂，也教會當地年輕人和孩子們打球，促進兩岸民眾的體育交流。因疫情管控，台灣球隊無法前來參加比賽，未免有些遺憾。

閉幕式上，由8支參賽隊伍的投手和捕手組成的「夢之隊」，在現場展示了慢壘投接表演及表演賽，傳播普及慢壘運動的開展方式和賽事規則。

大陸國台辦交流局局長黃文濤、江蘇省台辦副主任封志成、昆山市組織部兼統戰部部長孫勇等人出席閉幕式，並為獲獎隊伍頒獎。

本站賽事共有大陸各地26支慢速壘球隊共計570多名球員及裁判參賽，其中台胞選手238人，賽事為期5天，是今年創設的海峽兩岸全民棒壘球聯賽和「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽，首次聯手合作。

海峽兩岸全民棒壘球聯賽由海峽兩岸棒球交流合作委員會（簡稱「海棒委」）在今年5月首次推出，設慢速壘球、軟式棒壘球、女子棒球等項目，先前聯賽已在鄂爾多斯站舉辦賽事。

海棒委執行長徐勇指出，棒壘球運動在昆山有良好民眾基礎，希望此次聯賽能與海棒委主辦另一棒壘球聯賽「海峽兩岸學生棒球聯賽」互補，覆蓋兩岸更多城市和人群，打造成兩岸民眾喜愛、有特色、促進兩岸體育交流的賽事。

海峽兩岸全民棒壘球聯賽以兩岸民眾喜愛、青少年適宜的軟式棒壘球、慢速壘球、快速壘球、棒球為主要的競賽項目，與海峽兩岸學生棒球聯賽並行互補，推動深化兩岸民間體育交流，普及和提高民眾棒壘球的運動水準。

「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽自2011年以來已連續舉辦十屆，受到在昆台商台胞歡迎，也使慢速壘球運動在昆山蓬勃發展。

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