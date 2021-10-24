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南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天
中國大陸近日頻傳火災爆炸事故。據央視報導，24日下午，江蘇省南京市航空航天大學將軍路校區一實驗樓，發生爆燃，造成2人死亡，9人受傷，目前現場救援工作已經結束，事故原因正在調查中。
據《極目新聞》引述一名目擊者表示，她租屋處在學校附近，對面剛好就是事發的材料科學與技術學院實驗樓，24日下午，突然聽到一聲巨響後，大樓就開始冒黑煙，「救護車進進出出有四五趟。」
網傳畫面顯示，大樓爆炸後，空中升騰起如蘑菇雲形狀的煙霧，伴隨噼劈啪啪的響聲，事發後整棟樓一片漆黑，仍可看到部分明火。
公開資訊顯示，南京航空航天大學創建於1952年，是中共建政後，自行創辦的第一批航空高等院校之一，在1978年被國務院確定為全國重點大學，由工信部、中國民航局共建。
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