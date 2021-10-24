快訊

外媒爆金與正「處決金正恩」 南韓國家情報院：完全不實

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
江蘇省南京市航空航天大學將軍路校區一實驗樓，突發爆燃事故，濃煙沖天。取自澎湃新聞
江蘇省南京市航空航天大學將軍路校區一實驗樓，突發爆燃事故，濃煙沖天。取自澎湃新聞

中國大陸近日頻傳火災爆炸事故。據央視報導，24日下午，江蘇省南京市航空航天大學將軍路校區一實驗樓，發生爆燃，造成2人死亡，9人受傷，目前現場救援工作已經結束，事故原因正在調查中。

據《極目新聞》引述一名目擊者表示，她租屋處在學校附近，對面剛好就是事發的材料科學與技術學院實驗樓，24日下午，突然聽到一聲巨響後，大樓就開始冒黑煙，「救護車進進出出有四五趟。」

網傳畫面顯示，大樓爆炸後，空中升騰起如蘑菇雲形狀的煙霧，伴隨噼劈啪啪的響聲，事發後整棟樓一片漆黑，仍可看到部分明火。

公開資訊顯示，南京航空航天大學創建於1952年，是中共建政後，自行創辦的第一批航空高等院校之一，在1978年被國務院確定為全國重點大學，由工信部、中國民航局共建。

南京消防到現場進行搶救。取自極目新聞
南京消防到現場進行搶救。取自極目新聞
事故周邊地區都可以看到明顯濃煙。取自極目新聞
事故周邊地區都可以看到明顯濃煙。取自極目新聞

爆炸 火災

延伸閱讀

嘉市興業東路民宅冒黑煙 婦人跌倒、男換氣過度皆送醫

政治大學與新北簽約 先修課程供高中生修習

108課綱提升合校意願 高中職「附中化」成趨勢

泰晤士報新興經濟體世界大學排名 中亞聯大名次出色

相關新聞

南京一大學實驗室爆燃 2死9傷濃煙沖天

中國大陸近日頻傳火災爆炸事故。據央視報導，24日下午，江蘇省南京市航空航天大學將軍路校區一實驗樓，發生爆燃，造成2人死亡...

現代武松？北京動物園遊客跳車「挑釁11隻白虎」

北京野生動物園發生一起離譜的非法闖入事件。據園方24日通報，23日14時許，一名遊客在行經白虎展區的自駕車輛上，突然違規...

陸公務員考試搶破頭 1.5萬人爭去西藏艱苦區當郵局主任

大陸2022年度公務員考試報名將於今日傍晚6時截止。截至目前，本次報考階段的熱門職位競爭程度已近「萬中挑一」，但卻也有一...

監視莆田血案嫌犯前妻 網友爆怒：趕盡殺絕

福建莆田市日前發生一家五口2死3傷滅門血案，嫌犯歐金中18日拒捕自殺後，他的前妻被控涉嫌包庇罪，遭到警方監視居住。消息傳...

搶當公務員 中國國考最競爭職位萬人選一

中國2022年度國家公務員考試今天截止報名，初步統計，今年報考人數較去年增加逾20萬人。當中不少職缺競爭激烈，西藏郵政管...

湖北小村怪現象…村民生前姓萬 死後都改姓劉

在湖北省雲夢縣胡金店鎮振興村萬家廟灣，有個奇特的現象：村裡的墓碑上，辭世人的名字都是「劉公」或「劉母」，而底下的孝子和孝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。