疫情升溫陸要求嚴控旅遊團規模 暫停經營旅遊專列業務

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸文旅部辦公廳23日發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，並於即日起暫停經營旅遊專列業務。（圖／取自中新網）
大陸文旅部辦公廳23日發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，並於即日起暫停經營旅遊專列業務。（圖／取自中新網）

大陸近期多地本土疫情升溫，為防控疫情，大陸文化和旅遊部辦公廳23日發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，嚴格控制旅遊團隊規模，並於即日起暫停經營旅遊專列業務。

據大陸文化和旅遊部網站消息指出，大陸文旅部辦公廳23日發布「關於從嚴從緊抓好文化和旅遊行業疫情防控工作的緊急通知」，通知要求，從嚴從緊落實旅行社疫情防控要求。第一，嚴格做好外防輸入工作。旅行社及線上旅遊企業不得經營出入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，不得以任何形式搞變通。

第二，嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，並第一時間向社會公布。

第三，暫停經營旅遊專列業務。旅行社及線上旅遊企業要嚴格控制旅遊團隊規模，即日起暫停經營旅遊專列業務。

通知明確，從嚴從緊落實A級旅遊景區疫情防控要求。入口管控要嚴之又嚴，景區開放管理要按照「限量、預約、錯峰」的整體要求，合理設置遊客接待上限，認真落實實名制門票預約制度，確保遊客資訊可查詢可追蹤；嚴格落實遊客入園掃碼登記、量體溫、規範佩戴口罩等要求；場所全面消毒；應急處置要及時有效。

通知還指出，劇院等演出場所、博物館、公共圖書館、文化館、美術館，以及娛樂場所、上網服務場所等空間相對密閉場所要合理設置人員接待上限，強化衛生管理，加強通風消毒；對進入場所人員嚴格落實掃碼、測溫、規範佩戴口罩等防控措施；盡量減少在密閉場所舉辦聚集性活動，室內文化和旅遊活動場所要按照當地疫情防控部署要求，該限流的限流、該暫停的暫停、該關閉的關閉。

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