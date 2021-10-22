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男偷寵物龜「煮紅燒吃」！向飼主賠3千元 網怒：吃了折壽

香港01 / 孫聖然
大陸江蘇一名男子順手偷了裝有寵物龜的水桶，並將烏龜煮了食用。 圖／我蘇特稿、現代快報
大陸江蘇一名男子順手偷了裝有寵物龜的水桶，並將烏龜煮了食用。 圖／我蘇特稿、現代快報

近日，大陸江蘇常熟一名男子偷竊了一隻寵物龜，並且紅燒後食用。警方找到時，僅剩下龜殼及龜骨頭，引發熱議。

10月14日，常熟市警方接到朱女士報警稱，自己養了20年的巴西龜被盜。朱女士稱，自己當晚準備去散步，並將裝有龜的水桶放置在住宅樓門口，有意讓龜「透透氣」，但6時20分左右，發現龜和桶均被盜。

警方循線調查後鎖定一名可疑男子。據監視器畫面顯示，一名男子在駕駛機車經過朱女士居住的住宅樓門口時，將水桶盜走。

警方根據機車的行蹤，在事發後幾小時找到疑犯何某，但不幸的是，朱女士的寵物龜已被何某紅燒煮熟。警方表示，「找到的時候，烏龜已經煮熟在鍋裡了，並且已經被他吃掉了，就剩下一些烏龜骨頭和殘渣，和一個烏龜殼。」

疑犯何某則交代，是對水桶起了貪念，想省十幾塊錢用桶洗澡，但發現桶內的巴西龜時，便順便煮了解解饞。

最終，雙方經過協商後，何某向朱女士賠償了700元人民幣（約新台幣3053元）。

網友熱議「吃了折壽」、「最煩什麼都想吃的人」、「太過分了，吃了他會少活20年吧」、「家裡就缺那口吃的嗎，非要給人家寵物吃了，20年的感情700塊錢就打發了」、「這人屬於大糞車路過，都要上去嚐一口鹹淡的主」。

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 偷竊

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