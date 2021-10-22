兩岸青年文旅交流啟動 11月9日舉辦設計成果展

2021「情系青春．創想申城」兩岸青年文旅交流22日舉辦啟動儀式，參加活動的台生陸生皆表示，希望可以透過創意的專案「講好上海故事」，兩岸年輕朋友一起合作將創意推向全世界。

這項活動將在11月9日在上海東方明珠電視塔舉辦兩岸青年設計成果展，優秀作品還將被推薦至「海上文創」連鎖品牌商店予以展示和銷售，讓優秀作品走進市場。

上海市文化和旅遊局副局長金雷表示，今年活動交流主題「創想申城」，目的在為兩岸設計專業領域搭建合作橋樑，期待同學們不僅能透過活動感受上海的多元文化風貌和獨特歷史底蘊，也能夠給自身的專業發展和未來的職業生涯規劃帶來幫助。

兩岸青年代表也紛紛表達了對參與活動的期待，復旦大學台生蔡孟軒說：「希望可以透過創意的項目，發揮我們的想像力，積極講好上海故事，兩岸年輕朋友一起合作將創意推向全世界。」

上海應用技術大學蔡華喬說：「期待透過參加這次有意義的活動，結識來自兩岸各地的好朋友，希望我設計的海派木偶文創作品能得到相關單位的青睞。」

「情系青春」已連續第三年在上海舉行，搭建起兩岸青年文旅專業領域交流的平台。活動主題和形式不斷創新，先後圍繞影視、戲曲、音樂等藝術領域開展了多種形式的專業交流。

本屆「情系青春」活動聚焦「創意設計」領域，線上線下共邀請滬台高校眾多設計類專業青年共同參與，期間將透過「海派木偶--文創元素挖掘融合」、「解讀文物--傳統文化當代表達」等五大方向的系列交流活動，透過主題參訪、大咖講座、走進台企、海派文化體驗等豐富內容，説明兩岸青年開拓視野，提升專業能力，更多瞭解上海城市文化和文旅發展成果。