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舉報李雲迪的「朝陽群眾」 被戲稱世界第五大情報組織

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
位於朝陽區的日本駐北京大使館對面的人行道上，早年都會坐滿戴著紅臂章的「治安志願者」，監看來往行人的一舉一動。聯合報系資料照
位於朝陽區的日本駐北京大使館對面的人行道上，早年都會坐滿戴著紅臂章的「治安志願者」，監看來往行人的一舉一動。聯合報系資料照

大陸知名鋼琴家李雲迪因從事性交易被捕，北京市朝陽公安分局稱，公安是在接獲「群眾」舉報後開展調查，這讓「朝陽群眾」再度成為焦點。包括：房祖名、柯震東、張耀揚、宋冬野、黃海波等眾多兩岸三地明星，過去也都是栽在「朝陽群眾」手裡。

「朝陽群眾」因曾多次成功協助北京警方破獲明星吸毒、藏毒、「賣淫嫖娼」，甚至是各種刑事案件，而被大陸民眾戲稱是繼美國中情局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）、以色列摩薩德（Mossad）之後，世界第五大情報組織。

大陸網友還爲「朝陽群眾」取了個英文代稱：「BJCYQZ」，即由「北京朝陽群眾」的英文拼音字首組成。

日前傳出美國CIA將成立「中國任務中心」，高薪招募懂中文及粵語、閩南語、客家話等方言的特工，以應對中國威脅。解放軍報旗下微博《鈞正平工作室》本月17日也發文號召「朝陽大媽」，「打一場反間防諜的『人民戰爭』」，「讓間諜寸步難行，無所遁形」。

事實上，「朝陽群眾」或「朝陽大媽」只是個統稱，並非有組織的團體。《百度百科》指出，朝陽區是北京城區中面積最大的一個區，「朝陽群眾」的身影其實隨處可見，「他們可能是商場超市裡的保安，可能是路邊的志願者，又或者僅僅是晨練所見的一個個平凡路人」。

鄭州報業集團旗下新媒體《正觀新聞》指出，「朝陽群眾」大概由五部分人組成：治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員、治保積極分子。

報導稱，北京市朝陽區面積約470平方公里，「朝陽群眾」人數估計有14萬人，相當於朝陽區每平方公里就有近300名「朝陽群眾」，緊盯著小區內各種人事物。

《正觀新聞》形容，「朝陽群眾」無孔不入。「大爺大媽的信息量非常大，收衛生費、登記出租房屋、觀察小區裡進進出出的人，他們其實對每個人家裡情況都有一本帳。他們的線索配合警方的專業判斷，往往一擊即中」。

一名社區民警說，「很多人把自行車十塊錢二十塊錢就賣給收廢品的，他就會留意這可能是小偷，跟我來反映。抄水表的到人家裡覺得味道不對，可能是吸毒，也會跟我們反映。」

《正觀新聞》指出，「朝陽群眾」每個月向警方提供的線索高達2萬多條，包括盜竊電動自行車、街頭扒竊、涉毒涉黃涉賭。去年，「朝陽群眾」共向警方提供了8,300多條有價值線索，協助破案370餘起，拘留250多人。

中國文化管理協會網絡文化工委22日發布的消息稱，從2014年開始，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相傑、王學兵、張博、黃海波和王全安等藝人，都是遭北京「朝陽群眾」舉報，後被警方查處。

整個北京市的「治安志願者」超過85萬人，除了「朝陽群眾」，還有「西城大媽」、「海淀網友」、「豐台勸導隊」、「大興老街坊」、「東城守望崗」等，一大批潛伏在一般人群中的監督和舉報者。

2014年10月APEC會議期間，大陸官方稱聲稱，除公安、武警外，北京還有百萬名「社會治安志願者」上街巡邏。中新社
2014年10月APEC會議期間，大陸官方稱聲稱，除公安、武警外，北京還有百萬名「社會治安志願者」上街巡邏。中新社

李雲迪

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