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李雲迪涉嫖妓被捕 人民日報：黑白鋼琴鍵容不得黃

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為2016年3月李雲迪在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社
圖為2016年3月李雲迪在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

有「鋼琴王子」稱號的大陸鋼琴家李雲迪昨日被涉嫖娼已處行政拘留，這是繼藝人吳亦凡事件後，大陸演藝區醜聞焦點。官媒人民日報表示，黑白琴鍵上容不得黃色，李雲迪不僅塌了人設，也毀了口碑。

人民日報昨日發文，指出李雲迪的公共形象一向良好，除了才華橫溢，還風度翩翩，彬彬有禮。「誰能想到這樣的青年才俊也會犯傻，一向是青年榜樣的鋼琴家也會犯法？」

但人民日報指，犯錯就是犯錯，犯法就是犯法，這一點不能洗白，更不能找任何藉口矯飾。

人民日報評論還稱，一失足成千古恨。再次說明，身為名人，一定要更加潔身自好，嚴格約束自己，不逾矩，不越雷池，不幹有違道德和法律的事，否則，除了毀掉自己，讓家人痛苦，也會讓支持者失望。樹立品牌不易，砸掉招牌只需一念之差。

此外，據大陸網易娛樂援引知情人士報導，李雲迪因嫖娼被抓並非首次，今年上半年疑因同樣的原因已經被抓了一次，但是此事並未流傳開。 此外，知情者還透露，早在德國漢諾威戲劇音樂學院留學期間，李雲迪的感情經歷便十分豐富，在學生當中的口碑並不好。

李雲迪 醜聞 性交易

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