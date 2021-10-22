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李雲迪性交易被捕官媒砲轟 恐終身無法從事演藝行業

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
被譽為「鋼琴王子」的大陸鋼琴家李雲迪因從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。（取自李雲迪個人微博）
被譽為「鋼琴王子」的大陸鋼琴家李雲迪因從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。（取自李雲迪個人微博）

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽結果於台北時間21日揭曉，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹奪得首獎。當晚，北京市朝陽公安分局就宣布，21年前也拿下波蘭蕭邦國際鋼琴大賽首獎的大陸鋼琴家李雲迪因「嫖娼」被捕，大陸官媒隨即齊聲砲轟李雲迪此一行徑，並稱李雲迪恐終身都無法再從事演藝行業。

中國音樂家協會22日一早也發布聲明稱，「李雲迪因嫖娼被朝陽公安分局依法行政拘留」，「產生了極其惡劣的社會影響」，因此取消其中國音樂家協會會員資格。

根據官網介紹，中國音樂家協會成立於1949年7月，「是中國共產黨領導的由全國各民族音樂家和音樂工作者組成的專業性人民團體」。

在傳出李雲迪因從事性交易而被捕後，大陸官方媒體也立即全面砲轟李雲迪。環球網發表的「銳評」表示，「明星不要指望輿論的『包容』」；「做明星，不僅不能去煙花巷逍遙，還必須與金錢、流量賦予的其他誘惑做長期抵抗」。

人民日報則在微博發文稱，「黑白琴鍵，不容涉『黃』」；「越是公眾人物，越需愛惜羽毛，一旦倒在『荊棘』裡想翻身都難；一旦毀掉人設，再高的技藝也彈不盡悲傷。崇德守法，才有未來」。

央視網旗下微博《快看》則引述律師看法稱，除去因嫖娼而被行政拘留，李雲迪還可能被演藝公司追究違約責任，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金。「有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限。」

法治日報指出，在中國大陸嫖娼行為雖不構成犯罪，但可能會遭受治安處罰。根據大陸治安管理處罰法規定，賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以併處人民幣5,000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

李雲迪 性交易

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