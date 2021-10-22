乾隆審美觀亂入？宜興陶瓷博物館 收藏清朝八方壺

紫砂壺向來有「古樸素雅淡如茶」的美譽，不過在宜興陶瓷博物館，卻收藏了一把清乾隆時期的「滿彩八方壺」，難道是乾隆的暴發戶審美觀亂入博物館？該館副館長褚迎軍笑著表示，其實這是紫砂壺的兼容並蓄精神。

說起「乾隆審美觀」，許多人第一反應就是上過大陸央視「國家寶藏」的那尊「瓷母」，也被稱為「各種釉彩大瓶」，86公分高的瓶身，裝飾的釉、彩有17層，同時還集各種高溫、低溫釉、彩於一身，代表該時期的文物色彩繁縟華麗，因此乾隆的審美觀也一直被吐槽是「農家樂」「暴發戶」。

宜興陶瓷博物館有不同品種的陶瓷珍品，有以朱泥、紫泥、黃泥等作為原料，顏色雖不豔麗，但卻是古樸素雅淡如茶，唯獨在展品中，一把清乾隆時期的「滿彩八方壺」顯得突兀。

清乾隆時期的「滿彩八方壺」（中）。特派記者林宸誼╱攝影

「滿彩八方」，是盛行於清乾隆年間紫砂壺的裝飾風格，壺身呈高聳墩圓狀，全壺除底外彩繪工藝繁複，多層次繪上粉彩花卉，所用紅、黃、綠、藍色色階豐富。

此外「滿彩八方」壺底腳偏高、飛把、高壓蓋，壺鈕形制簡潔，是清中期宮廷皇室追求壺器裝飾的巧麗繁瑣，品味奇巧新穎的一種風尚。

宜興紫砂文化歷史悠久，紫砂藝術獨樹一幟，深受台灣民眾喜愛，20世紀90年代，顧景舟、徐秀棠、徐漢棠等工藝大師曾到訪過台灣，掀起了一股「紫砂熱」。

被稱為「陶都」的宜興，更以生產紫砂壺聞名，有「紫砂壺故鄉」之稱，「宜興陶瓷博物館」，也收藏許多珍貴的紫砂壺，成為喜愛陶瓷、紫砂文創工藝的台灣遊客，到宜興必去的「朝聖」之地。

博物館裡有16個展廳，收集了3萬多件宜興生產的古今名陶精品，展示了宜興的陶瓷文化和製陶藝術，中華5000多年的陶藝風貌，在此可以一覽無遺。

儘管受到新冠疫情影響，但兩岸紫砂壺文化交流並沒有中斷，褚迎軍指出，博物館與宜興當媒體共同製作的12集紀錄片「如果文物會說話」在台灣旅遊頻道EYETV，於今年9月中旬開播。

宜興陶瓷博物館內設有紫砂歷史館，2013年，宜興陶瓷博物館更成功申辦「中國紫砂博物館」，形成「館中有館」，2014年獲批成為海峽兩岸交流基地，是繼南京中山陵之後江蘇第二個海峽兩岸交流基地。