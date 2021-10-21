瀋陽爆炸案釀3死 被曝剛完成天然氣管道改造

大陸遼寧省瀋陽市一住商混合樓，21日上午突發嚴重爆炸事故，起初認為與餐廳氣爆有關，後初判是該餐廳所屬住商混合樓內發生爆炸事故，目前死亡人數已增至3人，並有30多人受傷。據《澎湃新聞》報導，該地才剛完成老舊天然氣管道改造，目前無法判斷爆炸是否與施工有關。

10月21日，瀋陽市和平區太原南街南七馬路發生爆炸事故，事發住商樓有約三層樓的範圍幾乎全毀，周邊街道被波及，玻璃、建築殘骸碎落滿地，多輛行經汽車受損，還有公車被氣爆氣浪平推十幾公尺後報廢，在場人士形容案發時，震動程度如同地震。

當地區委宣傳部通報，截至21日11時許，事故已造成3人死亡，30餘人受傷，傷員均已送醫救治，事故調查及後續救援工作正在進行中。當地政府住建部也已派員前往調查。

綜合陸媒報導，在此之前，瀋陽市政府正在推動老舊天然氣管線網路更新計畫，瀋陽燃氣集團今年共計劃改造管線200公里，現已完成156公里，預計11月10日前可完成全部改造。

有瀋陽燃氣接線員透露，相鄰事發地點的太原南街西側，南七馬路至南八馬路之間，從10月20日晚10時至10月21日早上5時施工，工程於10月21日早上6時結束，並於7點10分上報燃氣公司。對於爆炸是否與施工有關，目前還在調查中，暫時無法確認。

另，由於爆炸案波及周邊街道，瀋陽當地電網也發布太原南街和南七馬路交匯處，附近居民暫時停電的通知。