11歲遇汶川地震動了300次手術 24歲殘模戴義肢登上海時裝周

2008年5月12日，四川汶川發生8級大地震，造成69227人遇難，超過37萬人受傷。13年後的今日，有地震倖存者成為百米蛙泳冠軍、有人成為舞蹈老師，而在地震中失去右肢的少女牛鈺，近日則以「殘模」身份現身上海時裝周。

今年24歲的牛鈺，11歲時遇上汶川地震，被埋在廢墟三日三夜，被救出的她除了失去寶貴的右腿，更與親弟及9個青梅竹馬的朋友生死永别。能夠重新站起來，牛鈺歷盡千辛萬苦，除了要克服生理上的疼痛，更要面對心理的創傷，經歷了一次又一次的植皮手術，前後接受了300多個大大小小的手術。

2018年，牛鈺決定穿上沒有海綿的義肢示人，「10年，我都習慣了隱藏着自己走在人群裏。有時候走路稍微一瘸一拐，都覺得大家會盯着」。她記得初次帶上義肢外出時，在電梯遇到一個陌生女孩，「你會不自覺地去猜測他人的想法。其實她也就只是看了一眼，然後就轉過去了」。

值得一提的是，有網友曾認為牛鈺穿上閃光義肢是炒作。面對質疑，牛鈺坦言自己亦不在乎，「你沒有經歷過別人的人生、你沒有感同身受一些事情，不要輕易去揣測別人，這點非常重要」；她真正在意的，是自己作為弱勢群體的一員，應該為弱勢群體做些什麼。如今，牛鈺主要的工作是拍攝短片，有時會用殘模的身份接工作，更在不少馬拉松賽事中獲得佳績，「當你接納了自己，別人的言論就傷害不到你」。

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文章授權轉載自《香港01》