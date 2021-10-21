快訊

台中驚傳5人打疫苗後死亡！2女無病史 打完AZ第1劑後過世

倒數48小時！地方看陳柏惟罷免案 選區氣氛每天都在變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瀋陽驚傳餐廳氣爆 三層樓建築全毀已知1死33傷

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
瀋陽一家餐廳上午發生爆炸案，受波及範圍相當廣泛。（取自央視）
瀋陽一家餐廳上午發生爆炸案，受波及範圍相當廣泛。（取自央視）

中國大陸遼寧省瀋陽市，21日上午突發一起嚴重的餐廳爆炸案，據央視報導，現場確認發現1名死者，並有33名受傷人員被送往就近醫院搶救。從網傳畫面可見，餐廳本身幾乎全毀，整條街道都受到波及，玻璃、建築殘骸碎落滿地，周邊多輛汽車受損，宛如戰後現場。

據瀋陽市和平區官方通報，21日8時20分左右，位於瀋陽市和平區太原南街的一家「王二牛烤骨頭店」發生疑似燃氣爆炸事故，已確定的現場死者一人，發現受傷人員33人。此次事故的具體原因，正在調查中。

從當地居民拍攝的畫面可見，發生爆炸的建築物樓高三層，受損嚴重、且窗戶破裂幾乎全毀，並波到附近街道，整條街上滿是建築殘骸，周邊停放的多輛汽車受損，附近建築物也有玻璃被震碎或變形的情況。

遼寧消防指稱，接獲報案後，隨即於8時25分派遣3輛救護車、10人前往現場救援，目前持續增派消防、救護車輛和人員當中。

爆炸當時景象怵目驚心。（取自南方都市報）
爆炸當時景象怵目驚心。（取自南方都市報）
瀋陽一家餐廳發生氣爆，建築物幾乎全毀。（取自南方都市報）
瀋陽一家餐廳發生氣爆，建築物幾乎全毀。（取自南方都市報）

延伸閱讀

玉山西峰登山客疑高山症發作 消防人員用獨輪車救援

光巡查不夠 新北議員籲提升舊大樓消防標準

南投消防公安設備稽查 嘉美大樓有缺失限期改善

影／台南市南區民宅火災 消防人員破門滅火

相關新聞

瀋陽驚傳餐廳氣爆 三層樓建築全毀已知1死33傷

中國大陸遼寧省瀋陽市，21日上午突發一起嚴重的餐廳爆炸案，據央視報導，現場確認發現1名死者，並有33名受傷人員被送往就近...

雲南怒江州．怒江大峽谷／大峽谷奇景 鬼斧神工

雲南省西北部的怒江傈僳族自治州，簡稱怒江州，位於「三江並流」世界自然遺產區的腹心地帶。大自然的神奇造化，賦予了怒江州絕美...

陸首批氫能車通關 北京冬奧上路

大連海關20日披露，140輛氫燃料電池車近日在大連汽車碼頭順利通關入境。這是中國大陸首批進口的氫燃料電池車，將陸續運往北...

黃河文化館 看東營市前世今生

位於黃河入海處的山東東營市，有一座建築恢弘的黃河文化館，旨在打造黃河文化內涵、全大陸方誌館範本，因此也稱為國家方誌館黃河...

廣角鏡／冬奧火種抵北京

二○二二年冬奧會火種昨天上午抵達北京，北京冬奧會火種歡迎儀式在奧林匹克塔舉行。

雲南怒江州．怒江大峽谷／遺世丙中洛 無爭霧里村

雲貴高原有一個地方，一天能看到兩次日出，非常罕見；這個地方就是位於怒江州貢山縣的丙中洛。因為絕美的景色，遠離世俗，被形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。