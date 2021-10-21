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瀋陽驚傳餐廳氣爆 三層樓建築全毀已知1死33傷
中國大陸遼寧省瀋陽市，21日上午突發一起嚴重的餐廳爆炸案，據央視報導，現場確認發現1名死者，並有33名受傷人員被送往就近醫院搶救。從網傳畫面可見，餐廳本身幾乎全毀，整條街道都受到波及，玻璃、建築殘骸碎落滿地，周邊多輛汽車受損，宛如戰後現場。
據瀋陽市和平區官方通報，21日8時20分左右，位於瀋陽市和平區太原南街的一家「王二牛烤骨頭店」發生疑似燃氣爆炸事故，已確定的現場死者一人，發現受傷人員33人。此次事故的具體原因，正在調查中。
從當地居民拍攝的畫面可見，發生爆炸的建築物樓高三層，受損嚴重、且窗戶破裂幾乎全毀，並波到附近街道，整條街上滿是建築殘骸，周邊停放的多輛汽車受損，附近建築物也有玻璃被震碎或變形的情況。
遼寧消防指稱，接獲報案後，隨即於8時25分派遣3輛救護車、10人前往現場救援，目前持續增派消防、救護車輛和人員當中。
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