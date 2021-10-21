陸首批氫能車通關 北京冬奧上路

大連海關20日披露，140輛氫燃料電池車近日在大連汽車碼頭順利通關入境。這是中國大陸首批進口的氫燃料電池車，將陸續運往北京，用於2022年北京冬奧會相關工作。

中新社報導，日前，北京市公布「北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）」，將依託2022年冬奧會及冬殘奧會，建設氫燃料電池汽車示範工程。應用燃料電池汽車，在延慶等山地賽區承擔觀眾或工作人員的運送服務，延慶賽區賽時燃料電池車的客運服務應用規模212輛，將主要用於客運服務。

此次入境的MIRAI氫能源電池車由日本豐田公司製造，可容納5人，上述140輛氫燃料電池車通關入境後，將通過專用車輛運往北京。

大連海關所屬汽車碼頭海關物流監控處物流監控二科科長孟慶堯表示，與普通車輛不同，氫燃料電池車裝備有壓力容器、輸氫管道等，需要增加風險監測指標。為保障車輛順利通關，大連海關成立工作專班，實施智能化監管，節省了企業的時間成本。

作為以氫為主要能量的汽車，氫燃料電池汽車由於具有能量效率高、安全性高、排放零汙染、壽命長等優點，被認為是替代傳統燃油商用車的重要技術路線，是助力碳中和目標早日實現的主要途徑之一。

為貫徹落實綠色辦奧理念，在冬奧會另一主賽場—張家口已明確，冬奧會期間張家口投入運行的氫燃料電池汽車將達到2000輛，張家口賽區核心區冬奧保障車輛將主要採用氫燃料電池汽車，涉及大巴車、中巴車和小轎車等多個車型。