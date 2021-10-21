黃河文化館 看東營市前世今生

位於黃河入海處的山東東營市，有一座建築恢弘的黃河文化館，旨在打造黃河文化內涵、全大陸方誌館範本，因此也稱為國家方誌館黃河分館、東營市方誌館，是東營市第一家國家級文化場館，具教育、閱覽、研究、展陳等功能。

黃河文化館總建築面積20351平方米，場館外觀設計成中國傳統禮器「鼎」的造型，與周邊其他建築共同詮釋「天圓地方」、「革故鼎新」、「黃河之水天上來」等文化內涵。展陳以「縱覽黃河、感知東營」為主題，包括「中華母親河」、「魅力黃河口」，展現黃河風采。關於黃河的故事，東營市城市發展變遷，都在這裡詳細展列。

走進文化館「壯美黃河」展廳，以黃河為主線，從源頭走起，通過沙盤等形式，展現了黃河流經九省青海、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西、河南、山東等省區的自然風光、物產資源、民俗風情等。

第二展廳「四季如歌」，展廳內採用LED屏和三折幕技術，配上優美音樂，輔以三色變幻的十幾萬根光纖燈，真實地還原了東營黃河入海口一年四季的景色變換，以及河海交匯的壯闊場景。

除了黃河文化館外，東營還有一座能感受中華傳統兵家文化的地方──孫子文化園。孫子文化園是大陸規模最大的兵家文化園，坐落於廣饒縣城東部新區，占地1300畝。按照「一軸、兩帶、七分區」的規劃布局，以孫子文化為主題，是一個集休閒度假、旅遊觀光、科普教育等功能為一體的綜合性旅遊度假區。

文化園內最主要的陳列展館「兵聖宮」，是孫子文化園最大的單體建築。宮內記載、展示了孫子文化，以一比一還原雕塑的方式，展示了20位中國古代軍事奇才，真實地反映出人物的時代背景和精神世界。