西安一餐廳三個月裡兩次遇確診遊客 才重開一個月又關

陝西省西安市再爆疫情，一間名叫「侗慶樓」餐廳應該感受最深。據陝西省衞健委通報，本輪新增本土確診病例中，有一對來自上海的夫婦在西安遊玩期間，曾到侗慶樓新陝菜就餐。無獨有偶，在3個月前，重慶一對被確診的情侶在西安遊玩時，同樣到過上述餐館用過餐。

陝西省衛健委消息，10月17日0時-10月18日7時，陝西省新增報告6例本土確診病例、1例本土無症狀感染者。其中，17日已發布的外省遊客核酸檢測陽性病例為上海遊客閆某、姜某夫婦。據西安市發布的行程軌跡，10月16日11時兩人曾步行前往侗慶樓新陝菜就餐。

據京報網，在三個月前，重慶一對被確診的情侶在西安遊玩期間也曾到過侗慶樓就餐。據此前發布的通報，7月22日晚，重慶確診情侶在曲江新區侗慶樓新陝菜館就餐。

據工商信息顯示，該麵館是一家個體經營企業，經營主體為西安曲江新區侗慶樓新陝菜館，註冊時間為2020年6月。

該店店長承認，餐廳曾兩次接待確診者，又指餐廳已經暫停營業，店內人員經過三次核酸檢測均為陰性，處於隔離狀態，坦言：「停業對我們影響挺大的，上次停業後有三分之二的店員離職，這次重開才一個多月…」。

不過，店長也表示，「儘管兩次全員隔離肯定會對生意有影響，我們還是堅信疫情終會過去，這次隔離期間，我們所有員工也一直通過視頻互相鼓勵、打氣：我們都接種了疫苗，核酸檢測結果都沒有問題，相信病毒會被戰勝！」

內蒙古也有一家飯店關聯多例確診病例引發網友關注。目前，這家名為桐楠閣家常菜館的飯店關聯的新冠病毒陽性確診涉及多個省份。其中包括了該餐館的5名工作人員，上海出發的7人（在陝西確診） 、上海團同行的1人（在寧夏確診）、蘭州的5人（在甘肅確診）、杭州出發的1例（在寧夏確診）。