快訊

零負評女神林依晨證實自然產下天秤寶寶 喜迎小公主

恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安一餐廳三個月裡兩次遇確診遊客 才重開一個月又關

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
西安侗慶樓餐廳，三個月裡兩次遇到確診遊客。才重開一個月又因疫情關上大門。（京報網）
西安侗慶樓餐廳，三個月裡兩次遇到確診遊客。才重開一個月又因疫情關上大門。（京報網）

陝西省西安市再爆疫情，一間名叫「侗慶樓」餐廳應該感受最深。據陝西省衞健委通報，本輪新增本土確診病例中，有一對來自上海的夫婦在西安遊玩期間，曾到侗慶樓新陝菜就餐。無獨有偶，在3個月前，重慶一對被確診的情侶在西安遊玩時，同樣到過上述餐館用過餐。

陝西省衛健委消息，10月17日0時-10月18日7時，陝西省新增報告6例本土確診病例、1例本土無症狀感染者。其中，17日已發布的外省遊客核酸檢測陽性病例為上海遊客閆某、姜某夫婦。據西安市發布的行程軌跡，10月16日11時兩人曾步行前往侗慶樓新陝菜就餐。

據京報網，在三個月前，重慶一對被確診的情侶在西安遊玩期間也曾到過侗慶樓就餐。據此前發布的通報，7月22日晚，重慶確診情侶在曲江新區侗慶樓新陝菜館就餐。

據工商信息顯示，該麵館是一家個體經營企業，經營主體為西安曲江新區侗慶樓新陝菜館，註冊時間為2020年6月。

該店店長承認，餐廳曾兩次接待確診者，又指餐廳已經暫停營業，店內人員經過三次核酸檢測均為陰性，處於隔離狀態，坦言：「停業對我們影響挺大的，上次停業後有三分之二的店員離職，這次重開才一個多月…」。

不過，店長也表示，「儘管兩次全員隔離肯定會對生意有影響，我們還是堅信疫情終會過去，這次隔離期間，我們所有員工也一直通過視頻互相鼓勵、打氣：我們都接種了疫苗，核酸檢測結果都沒有問題，相信病毒會被戰勝！」

內蒙古也有一家飯店關聯多例確診病例引發網友關注。目前，這家名為桐楠閣家常菜館的飯店關聯的新冠病毒陽性確診涉及多個省份。其中包括了該餐館的5名工作人員，上海出發的7人（在陝西確診） 、上海團同行的1人（在寧夏確診）、蘭州的5人（在甘肅確診）、杭州出發的1例（在寧夏確診）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

重慶開放高地 15年內全面建成

上海夫妻旅遊疫情擴至內蒙等地 北京1社區傳涉疫被封閉

中國本土疫情延燒 上海旅行團一行7人都感染

上海 已具備金融科技發展潛力

相關新聞

澳門《愛瞞日報》停運 媒體空間限縮恐成「一言堂」

門《愛瞞日報》周二（10月19日）突然宣布其社交平台將從20日起停運，原因來自於「前所未有的環境變遷，資源稀缺」。其前副社長及澳門媒體人都表示...

山東「腦中風村」有人全家10口都中風 原因揭曉了！

山東省菏澤市單縣萊河鎮近日成為大陸網路熱搜詞。新京報報導，本月13日一早，十多名來自萊河鎮周莊村的村民拿著戶口本，聚集在...

武漢大學開課授「戀愛心理學」爆滿！連窗戶上都掛滿了人

近日，武漢大學一個名為《戀愛心理學》的講座爆紅，小小的課堂裝不下同學們對戀愛的嚮往。來晚的同學一度爬上窗台、蹲在走道、擠...

西安一餐廳三個月裡兩次遇確診遊客 才重開一個月又關

陝西省西安市再爆疫情，一間名叫「侗慶樓」餐廳應該感受最深。據陝西省衞健委通報，本輪新增本土確診病例中，有一對來自上海的夫...

張文宏：疫情防控重中之重 是迅速完成第二針接種

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日表示，對於高危人群的第三針接種幾乎是必備的，「整體...

中國藉禁止炒作案件 大幅限縮律師言行

「中華全國律協」今天公布禁止違規炒作案件的新規，大幅限縮中國律師言行，明定律師不得藉連署、發表公開信影響案件辦理，以及發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。