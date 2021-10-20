快訊

四城、宜蘭都出局？王國材見游錫堃 高鐵「第六方案」有共識

山東「腦中風村」有人全家10口都中風 原因揭曉了！

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
山東省菏澤市單縣萊河鎮崔口村，近期傳出「全村中風」的離譜消息。（取自《新京報》）
山東省菏澤市單縣萊河鎮崔口村，近期傳出「全村中風」的離譜消息。（取自《新京報》）

山東省菏澤市單縣萊河鎮近日成為大陸網路熱搜詞。新京報報導，本月13日一早，十多名來自萊河鎮周莊村的村民拿著戶口本，聚集在鎮衛生院等著查詢自己是否曾經「被腦中風」。一位村民說，「幾乎每家每戶都有，我們這個村都應該改名叫『腦中風村』了。」

當地之所以會出現大批民眾排隊查詢自己是否腦中風過，起因於今年7月底，與周莊村相鄰的崔口村村民陳士勇在單縣中心醫院做了闌尾炎手術後，要向自己早前購買的商業保險申請理賠時，竟被以曾被診斷為「腦中風」而遭拒。

陳士勇事後在萊河鎮衛生院查詢才知道，原來自己曾在2019年至2020年在村衛生室多次被診斷為腦中風。陳士勇又查了家人的醫保信息，「我們一家10口人，全是腦中風」。

大陸央廣新聞報導，崔口村多數村民後來發現，自己的城鄉居民醫保帳戶近五年也出現多次腦中風醫保結算記錄。消息傳開後，附近幾個村等也相繼查出不少民眾都莫名其妙腦中風過。

單縣醫療保障局稱，初步清查，崔口村2,000多名村民的醫保都有這一情況，共涉及3萬7,000多條存在問題的醫保結算記錄，其他村莊的7個衛生室也有類似情況，甚至連死人也會腦中風。

一名村民陳士印表示，他母親今年3月4日去世後，醫保裡的錢卻持續被結算，而且也是因為「腦中風」。新京報調查發現，未在崔口村衛生室看過病，卻出現醫保消費記錄的情況並非少數。

這起離譜事件傳開後，大陸國家醫保局、山東省醫保局督導組日前進駐單縣調查。聯合調查組20日發布通報稱，當地「全村腦中風」的原因是，村醫朱X菊貪圖利益，利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金。

央視新聞報導，通報稱，每虛報1次診療記錄，朱姓村醫就可套取人民幣5元（約新台幣21.5元）診療費。2016年1月至2021年9月，事件涉及的診療記錄共4萬9,633條，總金額超過人民幣56萬元，實際報銷居民基本醫療保險門診統籌金將近37.7萬元。

也就是，「全村腦中風」全因朱姓村醫虛報看診紀錄。報導稱，單縣公安局已依法將涉嫌詐騙的朱姓村醫刑事拘留，紀委監委審查調查組也已進駐當地衛健、醫保等單位開展調查。

但村醫可以長期假造看診紀錄而不被發現，也讓大陸民眾對於自己醫保帳戶的安全性感到擔憂。

圖為山東省菏澤市單縣萊河鎮周莊村村民，本月13日湧入萊河鎮衛生院查詢自己是否也曾「被腦中風」過。（取自《新京報》）
圖為山東省菏澤市單縣萊河鎮周莊村村民，本月13日湧入萊河鎮衛生院查詢自己是否也曾「被腦中風」過。（取自《新京報》）

腦中風 保險 詐騙

延伸閱讀

詐醫保？山東小村2000人竟全「被腦中風」

疑似醫保盜刷 山東村莊5歲兒童「被中風」

腦中風後走著出院的關鍵！僅兩成民眾做對打119這件事

每天吃阿斯匹靈防心臟病？美專家小組推翻一般認知：60歲以上長者恐現致命出血風險

相關新聞

山東「腦中風村」有人全家10口都中風 原因揭曉了！

山東省菏澤市單縣萊河鎮近日成為大陸網路熱搜詞。新京報報導，本月13日一早，十多名來自萊河鎮周莊村的村民拿著戶口本，聚集在...

澳門《愛瞞日報》停運 媒體空間限縮恐成「一言堂」

門《愛瞞日報》周二（10月19日）突然宣布其社交平台將從20日起停運，原因來自於「前所未有的環境變遷，資源稀缺」。其前副社長及澳門媒體人都表示...

美情報局招募中文員工 中共軍媒籲「朝陽大媽」反間防諜

美國中央情報局（CIA）成立「中國任務中心」並招募懂得中文與中國各地方言員工。共軍旗下微博則說中國要打一場反間防諜的人民...

大陸規定：網路新聞只能引自「這1,358處」 否則將受罰

大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）20日公布最新版「互聯網新聞信息稿源單位名單」，涵蓋1,358家稿源單位。...

鞏固「習核心」！北京布局20大 7省區「一把手」換人

中共省級地方大員加速「換血」，中共中央昨一口氣宣布調整黑龍江等七地省級黨委書記，這是今年以來最大規模的省級一把手同時調動。北京消息稱...

吉林1脫北者破壞電網翻牆越獄 在眾人眼皮下逃跑

一名北韓籍男囚犯，昨天傍晚自中國吉林監獄破壞電網，翻越6公尺高牆墜地躺了10秒鐘而後脫逃成功，吉林市公安局發布懸賞，動員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。