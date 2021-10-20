山東「腦中風村」有人全家10口都中風 原因揭曉了！

山東省菏澤市單縣萊河鎮近日成為大陸網路熱搜詞。新京報報導，本月13日一早，十多名來自萊河鎮周莊村的村民拿著戶口本，聚集在鎮衛生院等著查詢自己是否曾經「被腦中風」。一位村民說，「幾乎每家每戶都有，我們這個村都應該改名叫『腦中風村』了。」

當地之所以會出現大批民眾排隊查詢自己是否腦中風過，起因於今年7月底，與周莊村相鄰的崔口村村民陳士勇在單縣中心醫院做了闌尾炎手術後，要向自己早前購買的商業保險申請理賠時，竟被以曾被診斷為「腦中風」而遭拒。

陳士勇事後在萊河鎮衛生院查詢才知道，原來自己曾在2019年至2020年在村衛生室多次被診斷為腦中風。陳士勇又查了家人的醫保信息，「我們一家10口人，全是腦中風」。

大陸央廣新聞報導，崔口村多數村民後來發現，自己的城鄉居民醫保帳戶近五年也出現多次腦中風醫保結算記錄。消息傳開後，附近幾個村等也相繼查出不少民眾都莫名其妙腦中風過。

單縣醫療保障局稱，初步清查，崔口村2,000多名村民的醫保都有這一情況，共涉及3萬7,000多條存在問題的醫保結算記錄，其他村莊的7個衛生室也有類似情況，甚至連死人也會腦中風。

一名村民陳士印表示，他母親今年3月4日去世後，醫保裡的錢卻持續被結算，而且也是因為「腦中風」。新京報調查發現，未在崔口村衛生室看過病，卻出現醫保消費記錄的情況並非少數。

這起離譜事件傳開後，大陸國家醫保局、山東省醫保局督導組日前進駐單縣調查。聯合調查組20日發布通報稱，當地「全村腦中風」的原因是，村醫朱X菊貪圖利益，利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金。

央視新聞報導，通報稱，每虛報1次診療記錄，朱姓村醫就可套取人民幣5元（約新台幣21.5元）診療費。2016年1月至2021年9月，事件涉及的診療記錄共4萬9,633條，總金額超過人民幣56萬元，實際報銷居民基本醫療保險門診統籌金將近37.7萬元。

也就是，「全村腦中風」全因朱姓村醫虛報看診紀錄。報導稱，單縣公安局已依法將涉嫌詐騙的朱姓村醫刑事拘留，紀委監委審查調查組也已進駐當地衛健、醫保等單位開展調查。