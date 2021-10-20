2021德陽戲劇季 首場演出「卓文君」

2021「德陽戲劇季·歡樂有你」大型系列活動，近日在四川省德陽市演藝中心開幕。此次戲劇季活動吸引了川渝多家省直院團優秀劇目參演，旨在推進成渝地區雙城經濟圈建設的文化交流，助力德陽文化市場繁榮與文化產業融合發展。

據了解，首場演出是原創民族歌劇「卓文君」，由四川省邛崍市與四川音樂學院聯合打造，也是大陸國家藝術基金資助的大型舞台藝術項目。何姣、馬玉、史倩、程剛、雍建軍等優秀演員，以歌劇的形式展現了「卓文君」中知音、當壚、朝堂、西南等四幕最具情節的片段，以以嶄新的形式，演繹了卓文君與司馬相如的愛情故事。

整部劇目在音樂和唱腔方面，融入了中國傳統音樂、尤其是蜀中音樂元素，結合四川方言聲韻特點，形成獨特旋律，時而激越雄渾，時而深沉悲憤，時而靈動抒情。具有古蜀特質的人物造型、服裝布景與唯美靜謐的舞美風格，則充分展現了川西地區別樣的田園風光與人文情懷，贏得了全場觀眾經久不息的掌聲。

接下來，川劇「死水微瀾」、大型曲藝音樂劇「成都家書」、兒童劇「小紅帽與倒霉狼」、中國四大名著經典影視視聽音樂會等近10部劇目，將陸續在德陽上演，市民月月都能欣賞到不一樣的高品質演出。