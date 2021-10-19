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上海夫妻旅遊疫情擴至內蒙等地 北京1社區傳涉疫被封閉
上海一對夫婦日前在旅遊期間，於甘肅檢測新冠肺炎發現異常，但自行離開赴陝西西安遊玩，在西安檢出陽性，隨即被留院觀察，經當地疾控中心覆核陽性。此外，網傳北京豐台區恆富中街3號院、4號院現陽性病例，已封閉管理，據《北京青年報》從社區附近店舖處獲悉，有關消息屬實，周邊店舖正在緊急消毒。
據香港01報導，由於上述個案曾到訪內蒙古額濟納旗，該旗疫情指揮部安排對該對夫婦等一行8人在該旗行程中的接觸者展開調查，截至19日，已確認5宗確診個案，尚有兩名個案檢測陽性正在覆核，該旗並宣布自當日上午9時展開全員核酸檢測。
除了內蒙古新增的關聯個案，蘭州市城關區在接到夫婦旅遊疫情消息後，亦於18日開展新冠肺炎核酸檢測，發現張某及其5名親友呈陽性，其中張某及另外4人皆有赴內蒙古額濟納旗旅居史。貴州遵義18日亦通報1宗外省關聯確診病例，患者曾赴甘肅及內蒙古多個景區。
這次疫情的源頭是62歲女子閆某及其65歲丈夫，兩人均為上海某大學退休教師，他們於10月9日由上海搭航班先後抵達西安、甘肅、內蒙古等地，後又返抵西安。他們在上海、內蒙古檢測為陰性，但在甘肅檢測結果異常，並最終於西安檢出陽性結果，於17日確診。
此外，網傳北京豐台區恆富中街3號院、4號院現陽性病例，已封閉管理，而社區已有身穿防護服工作人員入駐。網傳照片顯示，社區張貼的豐台區疫情防控領導小組公告指出，封閉期間居民只進不出，而解封時間根據形勢研判另行通知。根據《北京青年報》從社區附近店舖處獲悉，有關消息屬實，周邊店舖正在緊急消毒。
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