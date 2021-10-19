快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海夫妻旅遊疫情擴至內蒙等地 北京1社區傳涉疫被封閉

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導

上海一對夫婦日前在旅遊期間，於甘肅檢測新冠肺炎發現異常，但自行離開赴陝西西安遊玩，在西安檢出陽性，隨即被留院觀察，經當地疾控中心覆核陽性。此外，網傳北京豐台區恆富中街3號院、4號院現陽性病例，已封閉管理，據《北京青年報》從社區附近店舖處獲悉，有關消息屬實，周邊店舖正在緊急消毒。

據香港01報導，由於上述個案曾到訪內蒙古額濟納旗，該旗疫情指揮部安排對該對夫婦等一行8人在該旗行程中的接觸者展開調查，截至19日，已確認5宗確診個案，尚有兩名個案檢測陽性正在覆核，該旗並宣布自當日上午9時展開全員核酸檢測。

除了內蒙古新增的關聯個案，蘭州市城關區在接到夫婦旅遊疫情消息後，亦於18日開展新冠肺炎核酸檢測，發現張某及其5名親友呈陽性，其中張某及另外4人皆有赴內蒙古額濟納旗旅居史。貴州遵義18日亦通報1宗外省關聯確診病例，患者曾赴甘肅及內蒙古多個景區。

這次疫情的源頭是62歲女子閆某及其65歲丈夫，兩人均為上海某大學退休教師，他們於10月9日由上海搭航班先後抵達西安、甘肅、內蒙古等地，後又返抵西安。他們在上海、內蒙古檢測為陰性，但在甘肅檢測結果異常，並最終於西安檢出陽性結果，於17日確診。

此外，網傳北京豐台區恆富中街3號院、4號院現陽性病例，已封閉管理，而社區已有身穿防護服工作人員入駐。網傳照片顯示，社區張貼的豐台區疫情防控領導小組公告指出，封閉期間居民只進不出，而解封時間根據形勢研判另行通知。根據《北京青年報》從社區附近店舖處獲悉，有關消息屬實，周邊店舖正在緊急消毒。

網傳北京豐台區有社區出現陽性個案，該社區已被封閉。（北京青年報）
網傳北京豐台區有社區出現陽性個案，該社區已被封閉。（北京青年報）

內蒙古 北京 疫情

延伸閱讀

上海繁星計畫 助台青成長平台

阿卡貝拉音樂會 滬台雲端會友

全新廚房、廁所啟用 萬里頂寮社區好方便

響應全運會在新北 石門國小社區路跑開跑

相關新聞

1張空姐瑟縮發抖等車照… 這集團高層集體在寒風中「罰站」

因為一張空姐冷得發抖照，讓大陸海航控股高層集體在寒風中「罰站」。

上海夫妻旅遊疫情擴至內蒙等地 北京1社區傳涉疫被封閉

上海一對夫婦日前在旅遊期間，於甘肅檢測新冠肺炎發現異常，但自行離開赴陝西西安遊玩，在西安檢出陽性，隨即被留院觀察，經當地...

中共發布黑龍江等5省區新任「一把手」名單

中共今日發布黑龍江等5省區新任「一把手」名單。

5歲男孩自發網上舉辦畫作拍賣 5種語言宣傳祈籌旅費研究動物

你也可以支持這個5歲的小男孩！5歲的陳皮（Harvey）從小就喜歡動物，還自學了不少相關的知識，為了更進一步接觸喜愛的動物，他希望可以親身到日本和南非旅行和學習。為了籌備旅費，他有個小小的構思，希望拍賣自己的畫作來支付機票的開支。他還錄製了5種語言的宣傳短片，希望有更多人支持自己。

阿卡貝拉音樂會 滬台雲端會友

「兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會」17日在滬台兩地同步舉行，參加活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」團長戴亦君表示，透過阿...

隴台大學生 敦煌文化研習啟動

由甘肅省台辦和西北民族大學聯合舉辦的「尋甘同味魅力敦煌—2021第五屆台灣大學生敦煌文化研習營」17日在西北民族大學舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。