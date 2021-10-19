5歲男孩自發網上舉辦畫作拍賣 5種語言宣傳祈籌旅費研究動物
你也可以支持這個5歲的小男孩！5歲的陳皮（Harvey）從小就喜歡動物，還自學了不少相關的知識，為了更進一步接觸喜愛的動物，他希望可以親身到日本和南非旅行和學習。為了籌備旅費，他有個小小的構思，希望拍賣自己的畫作來支付機票的開支。他還錄製了5種語言的宣傳短片，希望有更多人支持自己。
陳皮的媽媽Carrie指，兒子在2歲的時候迷上研究動物，而陳皮並沒有上主流的幼稚園，很多時候都循自己的興趣主動學習。由於他渴望親身研究野生動物，便主動提出學習日文和其他國家的語言，是次則使用了廣東話、英文、普通話、日文和法文說出宣傳影片，再由家人幫忙後製再放上平台。
陳皮目前正在Facebook專頁「陳皮下廚」中拍賣10幅畫作，底價50元，希望有心人自由投標，支持他的機票到日本和南非親身接觸喜愛的動物。暫時有3幅作品已有人出價，其中一幅更已開出200元的投標價。拍賣在11月1日結束，仍接受有興趣的人士出價競投。
Carrie表示，兒子想用自己的方法籌募旅費，他仔細想過自己有3項擅長的技能：畫畫、煮食和砌Lego，拍賣畫作似乎最簡單可行，於是決定實行。不過陳皮暫時沒有設定籌款目標。
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文章授權轉載自《香港01》
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