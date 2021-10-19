隴台大學生 敦煌文化研習啟動

由甘肅省台辦和西北民族大學聯合舉辦的「尋甘同味魅力敦煌—2021第五屆台灣大學生敦煌文化研習營」17日在西北民族大學舉行開營儀式。

中新社報導，來自北京航空航天大學、湖南大學、中南財經政法大學、寧波大學和西北民族大學等高校的29名兩岸青年學子將在甘肅展開為期7天的文化藝術研習交流活動。甘肅是中華文明的重要發源地，「絲綢之路三千里、華夏文明八千年」是甘肅悠久歷史文化的生動寫照。台灣大學生敦煌文化研習營是隴台青年交流的品牌項目，迄今已舉辦四屆。

甘肅省台辦主任孫志中在啟動儀式上說，近年來，以弘揚中華文化為主旋律，隴台青年學生間的交流日趨活躍，隴台高校間開展校際交流、學術研討等多種交流活動；甘肅還將積極創新交流形式，不斷擴大兩岸各界青年交流的參與面和獲得感。

中南財經政法大學的台灣大學生林妍芝說，此前，她對敦煌文化並沒有許多瞭解，起初是為了看看大陸西北的風景報名來了此次研習營。但今天學習了敦煌舞並體驗後，更加期待接下來的敦煌之旅。

當日下午，兩岸學子一起進行踢毽子、拔河、打籃球等體育活動，聆聽甘肅歷史文化專題學術講座。行至敦煌，學員們還將參觀莫高窟、月牙泉等人文和自然瑰寶，觀看大型情景劇「又見敦煌」。兩岸青年還將以鏡頭為聚焦點，定格那些體現古絲綢之路文化傳承的映像。