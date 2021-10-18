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中國本土疫情延燒 上海旅行團一行7人都感染

中央社 / 台北18日電

中國近日再現本土COVID-19疫情，從上海出發的旅行團一行7人檢測都是陽性，其中6人確診，1人是無症狀感染者。此外，寧夏銀川也出現1例確診者，是上海旅行團最早確診夫妻的密切接觸者。

綜合西安晚報等媒體報導，西安市政府今天召開有關疫情防控的新聞發布會，公布7名感染病例的足跡。

這7人9日從上海搭機經停西安飛往甘肅，在甘肅和內蒙古自駕旅遊，15日再從甘肅搭機抵西安。其中一對夫婦16日在西安核酸檢測時發現陽性，17日確診。

同行的另外5人也在17日深夜檢測證實是陽性。7人中，1人為無症狀感染者、6人為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，7人都在西安市的醫院隔離治療。

除了這7名從上海出發的旅行團成員外，寧夏銀川也在今天新增一名COVID-19確診者，這名確診者是前述上海旅行團最早確診夫妻的密切接觸者。

上海 旅行團 COVID-19

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