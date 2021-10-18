住飯店連換2房仍藏針孔攝影機 女發現內有29G偷拍影片

科技發達為生活帶來便利性。但也有可能淪落為犯罪工具。中國大陸一位唐姓女子入住湖南省的郴州市臨武國際大酒店，發現房內對著床的插座孔藏有針孔攝影機，通報酒店人員換房後，又在新的房間找到同樣問題。目前警方已接受處理案件，等待進一步調查。

根據《北京日報》報導，該女子因出差緣故，7日入住酒店的1711號房，因為剛好看到有人用鞋子進行偷拍行為的影片，因此好奇地在房內尋找針孔攝影機。不料，她發現面對床的插座孔裡疑似藏有攝影機，通知酒店人員拿工具拆開後，「確定有一個攝像頭」。唐姓女子向酒店反映問題，沒想到換房後，還是在同一位置找到針孔攝影機。

針孔攝影機內容多達29G，代表已偷拍過不少影片，目前已交由警方保管及處理。不過，酒店卻沒有提及退房費用等處理方式，令唐姓女子感到很生氣：「更讓我氣憤的是酒店的態度」，她提及，過往曾多次入住該酒店，無法接受酒店目前的處理方式，因此打算提起民事訴訟。「我曝光此事，也是希望提醒入住酒店的網友們能多留心、注意這樣的情況。」

唐姓女子發現面對床的插座孔裡疑似藏有攝影機，通知酒店人員拿工具拆開。圖擷自 北京日報

以下為唐姓女子針對當時狀況的《報警案件登記表》：2021年10月7日22時許，報警人稱在臨武縣國際酒店1711房間發現了隱形攝像頭。已派民警帶隊到達現場，瞭解在酒店1711房間內插座上，發現了針孔攝像頭，民警立即對現場進行調查，酒店工作人員給報警人換到1311房間時，通過檢查又發現了一個針孔攝像頭，民警對現場進行調查取證，並將這兩個針孔攝像頭帶回所裡進行調查，經查，該兩個針孔攝像頭內存卡裡有記錄，民警正在進一步調查中。