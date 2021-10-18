阿卡貝拉雲端音樂會 滬台同步舉行

「兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會」17日在滬台兩地同步舉行，參加活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」團長戴亦君表示，透過阿卡貝拉把他們這群分別來自台灣北中南東各地，原本年齡不同、領域不同等完全不認識的陌生台胞聚集在一起。

戴亦君指出，透過每個星期一次的練習，大家默契、凝聚力、認同感都上來了，帶給大家「人在哪裡，家就在哪裡」的溫暖。

除了徐匯區台灣青年阿卡貝拉團，來自上海還包括Aca Dreamer、Rebirth和WACappella Kids，以及來自台北的神秘失控、尋人啟事和Voco Novo，兩岸阿卡貝拉青年團隊以歌會友，透過雲端為觀眾們帶來精彩的阿卡貝拉純人聲作品。

中國交響樂發展基金會理事長、上海阿卡貝拉中心藝術總監陳光憲表示，作為兩岸交流的主力軍，中心在疫情後面對重重限制，依然堅持初心調整兩岸文化互通方式，只為更好滿足兩岸同胞共同文化與精神嚮往，兩岸交流成果來之不易，所以更加倍珍惜每次交流機會。

上海阿卡貝拉中心執行長陳午明認為，全球受新冠疫情影響已有兩年多，短時間內雖然沒有辦法用線下方式相聚，但病毒無情人有情，希望透過阿卡貝拉作為紐帶，來連接兩岸，增加更多的音樂與文化交流的機會，因此特別挑選擁有150年歷史的上海氣象博物館作為上海主場地。

陳午明指出，這裡收藏一百多年間從未間斷過的上海氣象數據紀錄，見證了上海近代氣象科學歷程，在擁有如此文化底蘊老建築並配合美妙的阿卡貝拉純人聲音樂，希望能為兩岸觀眾帶來不一樣的感官體驗。