四川首屆新職業技能大賽 德陽舉行

「今天，我給大家推薦的是山東的大薑，它就像我們的五根手指…。」近日，2021四川技能大賽－第一屆新職業技能大賽，在四川省德陽市舉行。互聯網營銷師參賽選手丁菊，在比賽專用直播間裡，對著鏡頭推推薦山東的大薑和四川的蘋果。

據了解，本次大賽共設7個項目，包括快遞員、互聯網營銷師（直播銷售員）、建築信息模型技術員、增材製造設備操作員、工業機器人系統運維員、全媒體運營師和數位化管理師等。

在全媒體運營師賽項的賽場，12名參賽人員有條不紊地編輯處理著文字、圖片、影片等資訊，監考老師則守候在一旁，等參賽人員完成比賽後為其打分，最終評出名次。在工業機器人系統運維員賽場上，18名選手沉著冷靜地對機器人進行調試和操作。比賽分為三輪，每輪時間持續5個小時左右，非常考驗選手的技術和耐心。

據介紹，大賽決賽只進行技能操作比賽，四川全省所有企業職工、院校教師和學生均可報名參賽。各賽項分設一、二、三等獎，符合條件的獲獎選手，可按照規定晉升相應職業技能等級；決賽各項目的第一名選手，可推薦申報四川省級技術能手稱號。